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    • Центр по обучению работе с Azipod

    11.09.2018

    • 10 сентября в рамках IV Восточного экономического форума в Морском государственном университете им. адм. Г.И.Невельского состоялось торжественное открытие учебного центра судового электродвижения для обучения работе на судах, оборудованных винторулевыми колонками Azipod®.

    Церемония открытия прошла в рамках официального визита в МГУ им. Г.И.Невельского министра транспорта РФ Евгения Дитриха. В ней также приняли участие заместитель министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков, генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот», почетный президент университета Сергей Франк, ректор МГУ им. Невельского Сергей Огай.

    Центр создан в рамках трехстороннего научно-технического и образовательного партнерства между «Совкомфлотом», компанией ABB и МГУ. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2016 года. 

    ABB оснастила новый центр уникальным аппаратным тренажером Azipod®, который имитирует пропульсивную систему судна. «Совкомфлот» обеспечил центр соответствующим компьютерным оборудованием. Кроме того, специалисты «Совкомфлота» приняли участие в уточнении спецификации тренажера и разработке соответствующих программ с акцентом на эксплуатацию судов в условиях арктического и субарктического морских бассейнов. 

    Центр предназначен для обучения курсантов, а также переподготовки и повышения квалификации действующих офицеров флота судоходных компаний.

    Планируется, что на базе центра также будут проводиться исследования и научно-экспериментальные работы в области автоматизации судового электродвижения, а также электроснабжения судовых механизмов и устройств. 

     

     

     

     

     

     

     

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