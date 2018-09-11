«ТрансКонтейнер» подписал соглашение с «Лорус Эс Си Эм»

«ТрансКонтейнер» и «Лорус Эс Си Эм» подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве по развитию стабильных цепочек поставок, развития интермодального контейнерного сервиса из Японии и стран Юго-Восточной Азии и перевозки контейнерных грузов для группы «Соллерс».

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев, генеральный директор ООО «ЛОРУС Эс Си Эм» Николай Соболев и генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов.

Соглашение направлено на совершенствование всех ключевых этапов логистики для бесперебойного обеспечения комплектующими заводов «Соллерс» – ульяновской площадки, где выпускаются автомобили марки УАЗ и строится новый завод в рамках совместного предприятия с японской Isuzu, а также в интересах международных партнеров группы – Ford и Mazda в Санкт-Петербурге, Татарстане и Владивостоке.

«ТрансКонтейнер» и «Лорус Эс Си Эм» разрабатывают совместные проекты по развитию интермодального контейнерного сервиса из Японии/стран Юго-Восточной Азии через морской терминал «Пасифик Лоджистик» во Владивостоке до станции Ульяновск-3.

Рассматривается организация движения поездов по непрерывным кольцевым маршрутам, координацию работы по ускорению таможенных процедур, улучшения технологий по приему и отправлению поездов, привлечения дополнительного подвижного состава и совершенствованию остальных сервисов.

«ТрансКонтейнер начал перевозки в сотрудничестве с «Лорус Эс Си Эм» с дальневосточного терминала год назад, на новом этапе проекта мы планируем увеличить плотность движения поездов, а также продолжить развитие новых совместных сервисов.

«ТрансКонтейнер начал перевозки в сотрудничестве с «Лорус Эс Си Эм» с дальневосточного терминала год назад, на новом этапе проекта мы планируем увеличить плотность движения поездов, а также продолжить развитие новых совместных сервисов», – отметил генеральный директор «ТрансКонтейнера» Вячеслав Сараев.

Одним из первых проектов станет логистическое обеспечение компании Isuzu, которая производит в Ульяновске грузовые автомобили. Это станет основой для наращивания оборотов и обработки крупных экспортных потоков после запуска новых производственных мощностей в рамках СП «Исузу Соллерс», сказал директор компании «Лорус Эс Си Эм» Николай Соболев. У компании уже есть успешный совместный опыт работы с этим регионом по обеспечению входящего потока машинокомплектов для Ульяновского автомобильного завода и Isuzu.