Информационно-аналитическое агентство

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    • Таможня начинает эксперимент

    11.09.2018

    • 20 сентября 2018 года стартует пилотный проект ФТС России по мониторингу транзитных автоперевозок с использованием электронных навигационных пломб на базе технологии ГЛОНАСС, сообщили SeaNews в пресс-службе СЗТУ.

    Распоряжение правительства России «О проведении эксперимента по мониторингу транзитных автомобильных перевозок товаров в рамках Евразийского экономического союза с использованием навигационных пломб» от 8 сентября 2018 года №1890-р опубликовано на сайте правительства.

    Согласно справке к документу, целью эксперимента является отработка механизмов взаимодействия и информационного обмена между участвующими в эксперименте таможенными органами и национальными операторами системы отслеживания для мониторинга товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории Евразийского экономического союза.

    Эксперимент проводится в рамках создания единой системы транзита (ЕСТ) товаров по таможенной территории ЕАЭС. По информации СЗТУ, в первом этапе проекта примут участие как российские, так и зарубежные транспортные компании, осуществляющие транзитные перевозки товаров автомобильным транспортом между Россией и Казахстаном.

    Навигационные пломбы участники эксперимента используют бесплатно.

    В рамках пилотного проекта будут на практике отработаны процедуры сбора, обработки, хранения и передачи в автоматическом режиме данных о сохранности груза и маршруте движения транспортных средств, а также предоставление доступа к таким данным таможенным органам. Кроме того, будет протестирована автоматизация активации и деактивации навигационных пломб и варианты реагирования при возникновении нештатных ситуаций на маршруте следования.

    На первом этапе эксперимент пройдет на пяти маршрутах (в обоих направлениях): от казахстанского таможенного поста «Бахты» до российских таможенных постов Новосибирский западный и Барнаульский, от российского таможенного поста МАПП «Убылинка» до казахстанского таможенного поста «Костанай-центр таможенного оформления», от российского таможенного поста МАПП «Бурачки» до казахстанского таможенного поста «им. Бауыржана Конысбаева» и от таможенного поста МАПП «Троебортное» до таможенного поста «им. Бауыржана Конысбаева».

    Функции оператора пломбирования при проведении эксперимента на безвозмездной основе будет осуществлять ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы». Для обеспечения грузоперевозчикам сервиса будет использована контрольная и ИТ-инфраструктура государственной системы «Платон».

    Организацию и контроль проведения эксперимента обеспечивают сотрудники Федеральной таможенной службы. Доклад с оценкой результатов эксперимента ФТС России должна представить в правительство РФ до конца ноября.

    Приложение: Распоряжение «О проведении эксперимента по мониторингу транзитных автомобильных перевозок товаров в рамках Евразийского экономического союза с использованием навигационных пломб»

     

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