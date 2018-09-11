Об проблемах российского дноуглубительного флота и планах «Росморпорта» по его развитию говорили участники 10-го Балтийского транспортного форума, который прошел в Калининграде.

Основная полемика развернулась после выступления главного инженера проекта ООО «Морстройтехнология» Юрия Роде, который посетовал, что отечественного флота для дноуглубительных работ нет. «У нас разбазарен весь дноуглубительный флот, – сказал он. – Сколько мы будем кормить голландцев и бельгийцев?». Объем портового дноуглубления за последние четыре года превысил 170 млн куб. м, однако на этом рынке работают иностранные компании.

То, что такая проблема в России существует, подтвердил заместитель генерального директора по безопасности плавания ФГУП «Росморпорт» Андрей Городиштьян. «Да, такая проблема стоит, и особенно на Дальнем Востоке, – отметил он. – К сожалению, так получилось, что вместе с разрухой в 90-е годы в первую очередь пострадал флот, поскольку он не всегда востребован. Зимой надо отстаиваться, надо держать народ, надо держать в готовности порт. Морские технологии на Дальнем Востоке вообще законсервированы».

Однако, по словам А.Городиштьяна, строительство отечественных земснарядов идет, и «мы выйдем из этой ситуации». Тему возвращения на рынок портового дноуглубительного флота продолжил заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» – начальник Калининградского управления Андрей Машков. Он отметил, что программа «Росморпорта» по строительству дноуглубительных судов серьезная. «Для портов Усть-Луга и Калининград построены два судна, и они уже в работе, – сказал он. – С 2017 года впервые за всю историю «Росморпорта» начались дноуглубительные работы уже с включением собственного флота, а это порядка 30% (такие суда строятся в Китае). В прошлом году – это было 30%. На следующие два года стоит задача довести эту цифру до 50%».