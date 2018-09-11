Паром «Балтийск» ждут в Усть-Луге

Отремонтированный паром «Балтийск» в ближайшем времени выйдет на линию Усть-Луга – Балтийск. Об этом сообщил заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» – начальник Калининградского управления Андрей Мошков на 10-м Балтийском транспортном форуме.

«В настоящее время один паром полностью загружен и стоит на линии. Паром «Балтийск» был в техническом ремонте, основные работы завершены. Мы надеемся, что в ближайшее время выйдет на рейд, – рассказал А.Мошков. – 20 июня этого года уже «Росморпорт» выступил заказчиком строительства нового парома. Заключен контракт. Цена – 3,6 млрд рублей, срок окончания работ по контракту – ноябрь 2020 год».

По словам А.Мошкова, первый паром планируется строить за счет собственных средств «Росморпорта». «Сейчас обсуждается вопрос строительства второго парома, но за счет средств федерального бюджета», – добавил он.

«Мы сами прекрасно понимаем проблему нехватки провозной вместимости по паромам. К сожалению, техническое состояние существующих паромов оставляет желать лучшего. В течение года они неоднократно выходили из строя. Понятно, что в таких условиях клиенту сложно планировать работу. Поэтому мы наблюдали в последнее время отток интереса с паромного сообщения: к сожалению, слишком долго приходилось грузоотправителям стоять в ожидании парома в Усть-Лугу. Мы понимаем, что 2020 год – это задача, это вопрос стратегический, поэтому надеемся, что вопрос так или иначе будет снят в течение двух лет».