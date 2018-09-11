Министр запустил вагоноопрокидыватель

В АО «Восточный Порт» прошел торжественный запуск нового тандемного вагоноопрокидывателя на Третьей очереди терминала. Старт новому оборудованию дал министр транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Новая техника будет использоваться для экологически безопасной выгрузки угля. Комплекс состоит из двух тандемных вагоноопрокидывателей, способных одновременно выгружать четыре полувагона общей грузоподъемностью до 300 тонн угля. Цикл выгрузки полувагонов длится 2,5 минуты.

Оборудование действует по следующему принципу: груженый углем полувагон заходит в вагоноопрокидыватель и закрепляется на платформе с рельсами, которая за 90 секунд наклоняется вместе с полувагоном на массивных кольцах на 160 градусов, ссыпая уголь в подземные бункеры глубиной с шестиэтажный дом. Полувагон в это время удерживают привальные стенки и гидрозажимы, что исключает повреждение подвижного состава.

Строящийся на Третьей очереди объект аналогичен действующему закрытому комплексу тандемных вагоноопрокидывателей на специализированном угольном терминале.

Поставки оборудования и шефмонтаж вагоноопрокидывателей на Третьей очереди ведутся японской Marubeni Сorporation согласно трехстороннему меморандуму.

Стоимость двух вагоноопрокидывателей, по информации «Восточного Порта», составляет более 7 млн долларов.

Общий объем инвестиций в проект Третьей очередь угольного комплекса превышает 32 млрд рублей, включая 4,7 млрд рублей на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры.

После ввода в эксплуатацию объектов Третьей очереди грузооборот компании вырастет с 25 до 45 млн тонн угля. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе, Хакассии, Якутии и других угольных бассейнах России.