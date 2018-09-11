Звездные Aframax’ы для Совкомфлота

Группа компаний «Совкомфлот» подписала в рамках IV Восточного экономического форума пакет соглашений с компанией «Роснефть», судостроительным комплексом «Звезда» и группой ВЭБ.

Как сообщает компания, соглашения предусматривают размещение на ССК «Звезда» заказа на строительство серии из двух крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения типоразмера Aframx при поддержке компании «ВЭБ-лизинг», которая профинансирует строительство судов. После сдачи танкеры будут отфрахтованы «Роснефти» сроком на 20 лет по тайм-чартеру.

В церемонии обмена подписанными документами приняли участие генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и и.о. генерального директора АО «ВЭБ-лизинг» Артем Довлатов.

Дедвейт судов составит 114 тыс. тонн, ледовый класс 1A/1B. Они будут способны круглогодично перевозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями, включая субарктические моря и российские порты Балтийского региона.

Технические характеристики танкеров учитывают конвенционные ограничения выбросов оксидов серы, азота и парниковых газов, которые вступят в силу с 2020 года и будут действовать в бассейнах Балтийского и Северного морей.

Танкеры нового поколения, спроектированные для работы на газомоторном топливе (СПГ), обладают низким уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду выброс оксидов серы (SOx) снижен на 100%, оксидов азота (NOx) – на 76% и углекислого газа (CO2) – на 27% по сравнению с аналогичными судами, работающими на тяжелом топливе.

Технические требования к судам были разработаны специалистами «Совкомфлота» при активном участии ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и технологического партнера ССК «Звезда» –Hyundai Heavy Industries.