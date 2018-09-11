Информационно-аналитическое агентство

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    • Грузы ушли

    11.09.2018

    • После окончания строительства объектов к чемпионату мира по футболу «Калининградский морской торговый порт» потерял в грузообороте, рассказал на 10-м Балтийском транспортном форуме в Калининграде заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» – начальник Калининградского управления Андрей Мошков. Однако это не мешает планам порта выйти на показатель 15 млн тонн по итогам года.

    «Грузооборот порта Калининград за семь месяцев этого года составил 7,6 млн тонн. Динамика роста 10,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это наиболее растущий показатель грузооборота среди портов Восточного побережья Балтийского моря, – отметил А.Мошков. – Порты Прибалтики показывают значительное снижение. Рига теряет в основном нефтепродукты – 34,4%, Талинн – 25% также на нефти и нефтепродуктах».

    В этом году «Калининградский морского торговый порт» ожидает наивысший показатель грузообороту за последние 10 лет. «Мы ожидаем грузооборот порядка 15 млн тонн, – сказал А.Мошков. – Предыдущий такой показатель был в докризисном 2008 году. Да, здесь есть свои нюансы, в частности, в том, что в грузооборот попадает статистика по перевалке тетраподов, которые мы в значительном количестве отгружаем на площадке строительства терминала СПГ. Но, тем не менее, показатели для нас приятные, и в принципе последние три месяца мы прирастаем по динамике грузооборота».

    По данным А.Мошкова, импорт незначительно снижается, в первую очередь за счет навалочных грузов. «Тот же щебень, который активно шел в прошлом году на объекты Калининградского региона, поэтому здесь чуть-чуть показатели ниже в этом году. По остальной номенклатуре грузов практически без изменений», – пояснил А.Мошков. – А вот по экспорту ситуация интересная – плюс 40% к показателю прошлого года. Прирост угля на 53%, по зерну – 63%, генеральные грузы – совокупный прирост 13%, грузы в контейнерах – по импорту это плюс 8%, погрузка на экспорт также увеличилась, причем существенно. Наливные грузы, в том числе нефтепродукты, например, показали существенный рост – 83%».

    В порту Калининград рассчитывают, что контейнерооборот составит порядка 250 тыс. TEU по итогам года. «Калининград по этому показателю находится в середине среди портов Восточного побережья Балтийского моря, опережая в том числе Талинн и Усть-Лугу, – сказал А.Мошков. – Порт Калининград показывает самую высокую динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года плюс 30,9%».

    У большинство крупных стивидорных компаний, отметил он, положительная динамика по грузообороту. Так, у ЗАО «Содружество Соя» прирост составил 24% к аналогичному периоду прошлого года, у «Балтийской стивидорной компании» – 26%. За счет увеличения перевалки нефтепродуктов также существенный рост у «Балтнафты» и «ЛУКойла».

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