Балтийская таможня об изменении порядка администрирования единого лицевого счета плательщика

Балтийская таможня приглашает участников ВЭД на рабочую встречу по поводу изменения порядка администрирования единого лицевого счета плательщика

Балтийская таможня обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), у которых открыт единый лицевой счет на уровне Федеральной таможенной службы, на изменение порядка его администрирования, а также заполнения графы «В» таможенных деклараций в связи с вступлением в силу приказа ФТС России от 24 августа 2018 года № 1329 «Об апробации администрирования единого ресурса лицевых счетов плательщиков, открытых на уровне ФТС России, с применением комплекса программных средств «Лицевые счета – ЕЛС».

Приглашаем участников ВЭД принять участие в рабочей встрече, посвященной обсуждению данных изменений. Встреча состоится 12 сентября 2018 года в 14-00 часов на базе Балтийской таможни по адресу Санкт-Петербург, Канонерский остров, 32А. Участникам ВЭД, желающим принять участие во встрече, необходимо направить данные (наименование организации, ФИО) не позднее 10-00 ч. 12 сентября 2018 г. на адрес электронной почты: puzenkoev@sztu.customs.ru. Внимание! Вход в здание таможни по документам, удостоверяющим личность (паспорт). Телефон для справок: (812) 640 53 67 (отдел таможенных платежей).

Приказ ФТС России от 22 августа 2016 года № 1617 «Об утверждении Временного порядка работы заинтересованных структурных подразделений ФТС России, Центрального информационно-технического таможенного управления и таможен с единым ресурсом лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России» с 13 сентября 2018 года утрачивает силу.

Обращаем внимание на новые положения приказа ФТС России от 24.08.2018 № 1329 для юридических лиц, которым открыт единый лицевой счет.

Информация о дате начала администрирования единого лицевого счета юридического лица с 13.09.2018 доводится до данного лица исключительно путем ее размещения в сервисе «Лицевой счет» личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности на официальном сайте ФТС России (http://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/PersonalAccount). Изменяется перечень таможенных органов, осуществляющих администрирование единых лицевых счетов плательщиков.

Администрирование единых лицевых счетов плательщиков осуществляется региональными таможенными управлениями и Калининградской областной таможней в соответствии с местом налогового учета плательщика исходя из кода причины постановки на учет, содержащегося в отношении данного лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (первые два символа КПП (ХХ**01***)), за исключением Центральной энергетической таможни, которая осуществляет администрирование плательщиков таможенных пошлин, налогов, сумма уплаченных таможенных платежей при экспорте энергоносителей, классифицируемых в отдельных позициях и подсубпозициях группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС и отдельных подсубпозициях группы 29 ТН ВЭД ЕАЭС, которых составляет более 100 млн. рублей в течение года, предшествующего началу администрирования лицевых счетов данных плательщиков в ресурсе ЕЛС.

Администрирование единых лицевых счетов в соответствии с местом налогового учета плательщика осуществляют:

– Центральное таможенное управление в отношении юридических лиц, КПП которых в ЕГРЮЛ начинается с 31, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 46, 48, 50, 57, 62, 67, 68, 69, 71, 76, 77;

– Северо-Западное таможенное управление в отношении юридических лиц, КПП которых в ЕГРЮЛ начинается с 10, 11, 29, 35, 47, 51, 53, 60, 78, 83;

– Южное таможенное управление в отношении юридических лиц, КПП которых в ЕГРЮЛ начинается с 01, 08, 23, 30, 34, 61, 91, 92;

– Приволжское таможенное управление в отношении юридических лиц, КПП которых в ЕГРЮЛ начинается с 02, 12, 13, 16, 18, 21, 43, 52, 56, 58, 59, 63, 64, 73, 81;

– Уральское таможенное управление в отношении юридических лиц, КПП которых в ЕГРЮЛ начинается с 45, 66, 72, 74, 86, 89;

– Сибирское таможенное управление в отношении юридических лиц, КПП которых в ЕГРЮЛ начинается с 03, 04, 17, 19, 22, 24, 38, 42, 54, 55, 70, 75, 80, 84, 85, 88;

– Дальневосточное таможенное управление в отношении юридических лиц, КПП которых в ЕГРЮЛ начинается с 14, 25, 27, 28, 41, 49, 65, 79, 82, 87;

– Северо-Кавказское таможенное управление в отношении юридических лиц, КПП которых в ЕГРЮЛ начинается с 05, 06, 07, 09, 15, 20, 26;

– Калининградская областная таможня в отношении юридических лиц, КПП которых в ЕГРЮЛ начинается с 39.

Указанные таможенные органы с 13.09.2018 в соответствии с местом налогового учета плательщика будут осуществлять возврат авансовых платежей юридическим лицам, использующим единый лицевой счет, на основании заявлений о возврате авансовых платежей, поданных данными лицами в указанные таможенные органы, а также предоставлять отчеты о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей, и подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов.

Заявления о возврате денежных средств, поступившие до 13.09.2018 в таможенные органы от плательщиков, использующих единые лицевые счета в соответствии с положениями приказа ФТС России от 22.08.2016 № 1617, а также обращения о предоставлении отчетов о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей, и подтверждений уплаты таможенных пошлин, налогов подлежат рассмотрению таможенными органами, в которые они поступили до указанной даты.

Упрощается порядок возврата плательщикам излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных платежей, а также денежного залога. Возврат указанных денежных средств будет осуществляться в форме их зачета в счет авансовых платежей без представления плательщиком соответствующего заявления. Упрощается порядок уплаты таможенных и иных платежей при декларировании товаров с использованием единого лицевого счета.

Учет остатков денежных средств на едином лицевом счете плательщика и их использование при совершении таможенных операций и совершении иных операций с денежными средствами осуществляются в рамках применения централизованного порядка уплаты таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, без заключения плательщиками с таможенными органами соглашений о применении централизованного порядка уплаты таможенных пошлин, налогов.

С учетом подпункта 46 пункта 15 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 положения приказа ФТС России от 24.08.2018 № 1329 предоставляют возможность осуществлять уплату таможенных и иных платежей при декларировании товаров в объеме общего остатка денежных средств по кодам бюджетной классификации в соответствии с ИНН организации без детализации до платежных документов.

Данная возможность позволит участникам ВЭД наиболее эффективно распоряжаться остатками денежных средств и минимизирует случаи совершения данными лицами ошибок при заполнении графы «В» декларации на товары (далее – ДТ), которые могут привести к отказу в выпуске товаров в связи с отсутствием денежных средств, достаточных для уплаты таможенных и иных платежей, на конкретном платежном документе.

При этом до вступления в силу международного договора Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений в приложения № 5 и 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе, для уплаты ввозных таможенных пошлин используется остаток денежных средств на лицевом счете по соответствующему КБК.

Для обеспечения возможности уплаты таможенных и иных платежей при декларировании товаров в объеме общего остатка денежных средств по коду бюджетной классификации без детализации до платежных документов в случае, если лицо, указанное в 14 графе ДТ, использует единый лицевой счет, начиная с 13.09.2018 в графе «В» ДТ реквизиты платежных документов и способ уплаты таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы (элементы 4 – 6 графы «В» ДТ) не заполняются.

При этом в графе «В» ДТ подлежит обязательному заполнению код вида платежа (элемент 1), сумма уплаченного таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы (элемент 2), цифровой код валюты уплаты (элемент 3).

В качестве распоряжения на использование при декларировании товаров авансовых платежей в сумме, заявленной при подаче ДТ в элементе 2 графы «В», таможенными органами будет рассматриваться заявление в элементе 7 графы «В» ИНН плательщика либо ИНН таможенного представителя (в случае если таможенные и иные платежи уплачиваются таможенным представителем). В случае, если помимо уплаты таможенных платежей декларантом (плательщиком) производится частичная уплата таможенных и иных платежей таможенным представителем в элементе 7 графы «В» заявляется отдельными строками как ИНН плательщика, так и ИНН таможенного представителя, с указанием сумм, уплачиваемых каждым из указанных лиц.

Пример:

вид платежа 1010, сумма 375,00, код валюты 643, ИНН 7777777777

вид платежа 2010, сумма 1111,11, код валюты 643, ИНН 7777777777

вид платежа 5010, сумма 3333,33, код валюты 643, ИНН 5555555555

При этом уплата таможенных и иных платежей одновременно с единого лицевого счета и с лицевого счета, открытого на уровне таможни, по одной ДТ не допускается, соответственно графа «В» ДТ не может одновременно содержать несколько строк, с указанием и без указания в данных строках реквизитов платежных документов.

Указанные изменения порядка заполнения графы «В» ДТ не распространяются на заполнение ДТ в случае, если производится уплата таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, с лицевого счета плательщика (таможенного представителя), открытого на уровне таможни. В данном случае сохраняется текущий порядок заполнения графы «В» ДТ, предусматривающий указание реквизитов платежных документов и способа уплаты таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы.

Открытие единых лицевых счетов таможенным представителям без подачи ими соответствующего заявлений в ФТС России.

С 13 сентября 2018 открываются лицевые счета всем юридическим лицам, включенным в реестр таможенных представителей, которые позволят всем таможенным представителям осуществлять уплату таможенных и иных платежей в отношении декларантов, которым уже открыт единый лицевой счет. Данная возможность не прекращает возможность использования таможенными представителями лицевых счетов, открытых в таможенных органах для осуществления уплаты таможенных и иных платежей в отношении декларантов, которым еще не открыт единый лицевой счет.

В случае если уплата таможенных и иных платежей производится таможенным представителем за декларантов, которым уже открыт единый лицевой счет, используется единый лицевой счет таможенного представителя и в графе «В» ДТ не указываются реквизиты платежных документов, а также способ уплаты таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы.

В случае если уплата таможенных и иных платежей производится таможенным представителем за декларантов, которым еще не открыт единый лицевой счет, используется лицевой счет таможенного представителя, открытый в конкретном таможенном органе, и реквизиты платежных документов, а также способ уплаты таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы, в графе «В» ДТ указываются.

Возможность открытия единых лицевых счетов декларантам без подачи ими соответствующего заявлений в ФТС России.

Начиная с конца сентября 2018 года предполагается поэтапный перевод плательщиков на единые лицевые счета в соответствии с местом налоговой регистрации плательщика исходя из идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН), содержащегося в отношении данного лица в ЕГРЮЛ (первые два символа ИНН (ХХ********).

В первую очередь предполагается осуществлять перевод на единые лицевые счета плательщиков, ИНН которых начинается с 02, 12, 13, 16, 18, 21, 43, 52, 56, 58, 59, 63, 64, 73, 81.

Информация о дальнейшем переводе на единые лицевые счета плательщиков будет размещаться на официальном сайте ФТС России (http://customs.ru).

При этом для плательщиков, изъявивших желание открыть единые лицевые счета до поэтапного перевода плательщиков на единые лицевые счета в соответствии с местом налоговой регистрации возможен заявительный порядок их открытия.

В первую очередь данная возможность актуальна для юридических лиц, предполагающих впоследствии совершение таможенных операций в регионах деятельности Приволжской электронной таможни, Уральской электронной таможни и Северо-Кавказской электронной таможни.

Указанные в настоящем информационном сообщении положения не распространяются на юридических лиц, не использующих единые лицевые счета, открытые на уровне ФТС России.