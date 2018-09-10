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    • CMA CGM снизил прибыль

    10.09.2018

    • CMA CGM опубликовал операционные и финансовые показатели за второй квартал 2018 года.

    Объем перевозок вырос на 9,6% до 5,19 млн TEU, число судов увеличилось на 10,2% до 509 единиц, суммарная вместимость флота – на 11,5% до 2,6 млн TEU.

    Выручка группы увеличилась на 7,4% до 5,7 млрд долларов.

    Операционная прибыль от основного вида деятельности сократилась на 85,8% до 67 млн долларов.

    Как отмечают в компании, снижение операционной прибыли отражает резкий рост цен на бункер – она увеличилась на 27,7%.

    Чистая прибыль составила 22,7 млн долларов – в 9,4 раза ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

     

     

     

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