У иностранных инвесторов есть перспективы

На прошлой неделе в Калининграде прошел 10-й Балтийский транспортный форум. На секции, посвященной железной дороге, говорили о наиболее вероятных и перспективных вариантах финансирования жд проектов, в частности, Северного широтного хода.

Заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта Николай Верийчук отметил, что концессия – самый перспективный вид финансирования подобных проектов. «Расширение сети на жд, на наш взгляд, должно осуществляться как за счет средств государства, так и частного капитала, что вполне отвечает мировому опыту. В августе правительство РФ подписало распоряжение о заключении концессионное соглашение по строительству Северного широтного хода, – сказал он. – Уже заключено концессионное соглашение по частной инициативе. Концессионером выступает специальная проектная компания ООО «Северный широтный ход», концедентом – «Росжелдор». ООО «Северный широтный ход» предусматривает финансирование строительства и эксплуатацию железной дороги Обская – Салехард – Надым (более 350 км). Концессия будет действовать до 31 декабря 2052 года. Кроме того, вне концессии, но в рамках проекта «Газпром» ведет дорогу на Надым – Пандога, ОАО «РЖД» реконструирует некоторые участки железной дороги. Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа профинансирует строительство автомобильной части моста через реку Обь».

По мнению Н.Верийчука, концессионный путь привлечения частного капитала, обеспеченный правительственными гарантиями, актуален в современных реалиях. Поэтому сейчас продолжается поиск оптимального частного и государственного хозяйствования в развитии жд инфраструктуры. «Вопрос участия иностранных инвесторов в подобных перспективных проектах пока не рассматривался, – отметил он. – Возможно, в будущем. Но пока такие же перспективные проекты как Северный широтный ход не обсуждались».