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    • Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

    10.09.2018

    • Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам 8 месяцев 2018 года составил порядка 22,4 млрд долларов. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

    Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный год достигло 230,1 тыс. (+10,9% к показателю 8 месяцев 2017 года), из которых 209,8 тыс. – по импорту и 20,3 тыс. – по экспорту.

    Всего за отчетный год через Балтийскую таможню прошло более 10,2 млн тонн грузов — на 12,8% больше, чем годом ранее. В том числе импорт вырос на 3,9% до порядка 7 млн тонн, экспорт – на 37,9%, до 3,2 млн тонн.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (24,93%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 8 месяцев 2018 года вошли полимерные материалы, черные металлы органическая химия и оборудование.

    В экспорте основная доля принадлежала черным металлам (40,76%). В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли древесина и изделия из нее, продукты неорганической химии, удобрения, а также бумага и картон.

    Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ, в январе-августе 2018 года стали Китай, Эквадор, Германия, Южная Корея и Индия.

    Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта по данным Балтийской таможни принадлежит Турции (19,80%). На втором и третьем месте – Китай и Бразилия соответственно. 

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