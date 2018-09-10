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    • Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2018

    10.09.2018

    • На 37 неделе года практически во всех исследуемых портах стоимость бункерного топлива опустилась, только в некоторых стоимость газойля немного выросла или сохра

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