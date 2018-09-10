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    • Можно ли отменить таможенное оформление?

    10.09.2018

    • Возможна ли отмена таможенного оформления контейнеров и что показывает зарубежная практика в этой части – на эти вопросы ответил советник отдела таможенных операций и таможенного контроля Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Сергей Соколов на 10-м Балтийском транспортном форуме в Калининграде.

    «В Таможенном кодексе ЕАЭС закреплены основные подходы к осуществлению мультимодальных перевозок, но мы понимаем, что их недостаточно, – рассказал С.Соколов. – Для решения проблем, которые возникают при перемещении контейнеров, их оформлении, в Евразийской экономической комиссии создана рабочая группа рабочая группа. Могу сказать, что на сегодня идет вопрос идет о том, что может быть вообще отменить оформление контейнеров, оставив это на откуп предпринимателям. И контроль только в рамках их гражданско-правовых отношений. Но здесь нужно оценить все риски, чем мы сейчас и занимаемся вместе с бизнес-сообществом».

    Как пояснил SeaNews С.Соколов, на площадке ЕЭК создана рабочая группа по вопросам перемещения контейнеров через таможенную границу ЕАЭС. Изначально она создавалась как площадка, где предполагалось решить различных подходов к регулированию перемещения контейнеров в государствах-членах ЕАЭС (случаи, когда контейнеры прибывают морем и затем в порту перегружаются на иной вид транспорта и далее следуют по территории ЕАЭС уже по железной дороге или на автотранспорте).

    «В ходе уже состоявшихся двух заседаний мы проанализировали все подводные камни и нашли, в чем на самом деле возникают сложности, – сказал С.Соколов. – Кроме того, в рамках поиска путей решения этих сложностей было признано, что для полноценного учета необходимо создавать автоматизированную систему учета и контроля перемещения контейнеров. В свою очередь, прежде чем выйти с таким вердиктом, мы начали оценивать соотношение затрат к результату».

    «В качестве альтернативного подхода бизнес-сообщество рассказало об опыте зарубежном: в европейских морских портах, например, вообще таможня не занимается вопросами контроля контейнеров: у каждого контейнера есть свой уникальный идентификационный номер, по которому, если что, можно отследить местонахождение контейнера по запросу. Кроме того, есть международное бюро контейнеров, где ведется учет всех зарегистрированных контейнеров, где в онлайн-режиме можно понять, где и в чьем пользовании находится контейнер, – продолжил С.Соколов. – И если мы говорим, что контейнер используется как транспортное оборудование и по контракту предусмотрен возврат этого контейнера отправителю или перевозчику, то вот в рамках этих отношений владельца контейнера и перевозчика (иных заинтересованных лиц) может и пусть осуществляется перемещение контейнеров».

    Таможня может фиксировать, что товар прибыл в таком-то контейнере, но не будет контролировать сроки нахождения контейнеров, декларировать их, в том числе без помещения под процедуру. «Конечно, никто не запрещает таможне в рамках постконтроля отслеживать возможные нарушения (вовлечение иностранного контейнера в оборот на территории ЕАЭС). Хотя видится, что это не очень интересно, и если контейнер предназначен для грузоперевозок, то он для этих целей будет использоваться. Естественно, реализация такого подхода требует комплексной оценки и четкой позиции всех государств – членов ЕАЭС, причем не только со стороны таможни, но и иных ведомств (министерств финансов, транспорта, промышленности и т.д.), чтобы не сломать отечественный рынок контейнеров», – резюмировал С.Соколов.

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