Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнерный транзит по КЖД растет

    10.09.2018

    • В ходе 10-го Балтийского транспортного форума на сессии «Балтийский регион: новая конфигурация транспортного рынка» начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин рассказал о проектах и транзитных сервисах, реализуемых на региональной магистрали.

    «С 2017 года совместно с ОТЛК реализуется проект транзитных контейнерных перевозок для китайских и европейских клиентов. С этого года сервисы осуществляются на регулярной основе», – рассказал он.

    По информации В.Голомолзина, в прошлом году через росийско-польские погранпереходы было перевезено 80 тыс. контейнеров. Сегодня рост транзитных контейнерных перевозок на Калининградской железной дороге составляет более 60%. «Мы прогнозируем перевезти в этом году 150 тыс. контейнеров и ставим перед собой задачу к 2024 году объем перевозок контейнеров по калининградской магистрали будет составлять 1 млн 200 тысяч», – отметил руководитель КВЖД.   

    «РЖД в настоящий момент прорабатывает нормативную базу по увеличению контейнерных поездов, следующих в направлении Китая, с продукцией калининградских производителей, продолжил он. – 30% возврата контейнерных поездов из Европы в Китай идет в порожнем состоянии». Для того, чтобы загрузить «возвратные» поезда, в ближайшем времени КВЖД совместно с правительством Калининградской области запустит тестовый поезд с калининградской продукцией.

    Помимо транзитных перевозок КВЖД участвует в организации экспортно-импортных перевозок. Так, в июне этого года на станции Дзержинская-Новая Калининградской железной дороги состоялся перегруз встречных контейнерных поездов, два из которых прибыли со станции Фаллерслебен (Германия) по колее стандарта 1435 мм назначением в Калугу, и один – в обратном направлении по колее стандарта 1520 мм. В составе поездов назначением в Калугу находились 80 крупнотоннажных контейнеров с продукцией для завода Volkswagen.

    «Кроме того, Калининградской дорогой совместно с компаниями ОТЛК, DB, Stena Line и Мannlines M сегодня организована возможность мультимодальной перевозки контейнерных поездов, следующих по маршруту Китай – Евросоюз и обратно через порт Калининград. Это совершенно новый сервис, созданный для дополнения действующих маршрутов», – подчеркнул В.Голомолзин.

    Реализация новых логистических проектов позволила остановить тренд снижения грузоперевозок на Калининградском направлении. «Сегодня по итогам 8 месяцев 2018 года рост объемов перевозок на Калининградской железной дороге составляет 25% к уровню 2017 года», – резюмировал В.Голомолзин.

    60
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Контейнерный поездПасифик Лоджистик 19.03.2018 Первый поезд на новом терминале
    «Пасифик Лоджистик» отправил ускоренный контейнерный поезд на терминал ТЛЦ «Восточный» в Москве
    0
    FESCO СервисЯпония 27.04.2018 FESCO запускает «Быстрый путь»
    FESCO запускает «Быстрый путь» (Hayamichi, はやみち【早道) – новый сервис ускоренной регулярной перевозки грузов в контейнерах из портов Японии […]
    0
    ВладивостокЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездРостов-на-ДонуТрансКонтейнер 28.05.2018 Контейнерный поезд Ростов – Владивосток
    «ТрансКонтейнер» запускает контейнерный поезд Ростов – Владивосток. Первый поезд назначением на станцию Первая Речка Дальневосточной железной дороги отправился […]
    0
    Ж/д перевозкиКитайКонтейнерный поездКрасноярскРЖД Логистика 05.02.2018 РЖД Логистика добавила Красноярск
    К сервису на Чэнду
    0
    КазаньКитайКонтейнерный поездРЖД ЛогистикаЭкспорт 23.01.2018 Panda Land Bridge теперь в Казани
    Филиал АО «РЖД Логистика» в Нижнем Новгороде в сотрудничестве с Горьковской железной дорогой организовал первую экспортную отправку российских […]
    0
    EurogateHyundai Merchant MarineСервис 16.05.2018 Первый пришел
    Первый контейнеровоз в рамках нового независимого сервиса Азия – Северная Европа (AEX) Hyundai Merchant Marine (HMM) совершил судозаход […]
    0
    Восточная стивидорная компанияЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поезд 02.02.2018 ВСК запускает контейнерный поезд на Раменское
    ООО «Восточная Стивидорная Компания» запускает сервис по формированию и отправке контейнерных поездов на станцию Раменское Московской железной дороги. […]
    0
    2018Ж/д перевозкиЖелезная дорогаКонтейнерные перевозкиМартРЖД ЛогистикаФевральФинансыЯнварь 29.05.2018 «РЖД Логистика» увеличила прибыль в 4 раза
    Даже больше, чем в 4 раза
    0
    ВладивостокКонтейнерный поездСанкт-ПетербургТаможенные процедуры 28.08.2018 Первый контейнерный поезд трансконтинентального маршрута
    Оформила Санкт-Петербургская таможня
    0
    ContainershipsБронкаСервисСудозаход 19.03.2018 Первый рейс Containerships из Бронки
    Containerships включил в свой сервис прямой судозаход на терминал многофункционального перегрузочного комплекса «Бронка». Судозаход будет осуществляться в рамках […]
    0
    MSCАфрикаРо-роСервис 24.01.2018 MSC открывает ро-ро сервис
    Mediterranean Shipping Company (MSC) запускает ро-ро сервис из Северной Европы в Западную Африку. На сервисе задействовано два судна […]
    0
    ДаляньКалининградКонтейнерный поездНаходка 31.07.2018 Из Находки в Калининград за 11 суток
    На станцию Калининград-Сортировочный из порта Находка прибыл контейнерный поезд. Он доставил с сырье от китайских грузоотправителей для производства […]
    0


    • Грузоперевозки Показать всё
    10.09.2018 Грузооборот через Сабетту
    07.09.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 35
    07.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 35
    07.09.2018 Жд экспорт через порты
    06.09.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    06.09.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 36 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    10.09.2018 Как работает таможня в Роттердаме
    10.09.2018 CMA CGM снизил прибыль
    10.09.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2018
    07.09.2018 «РЖД Логистика» будет возить Volvo
    07.09.2018 Новая NVOCC компания MOL
    07.09.2018 Железнодорожные контейнеры
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД