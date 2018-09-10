Контейнерный транзит по КЖД растет

В ходе 10-го Балтийского транспортного форума на сессии «Балтийский регион: новая конфигурация транспортного рынка» начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин рассказал о проектах и транзитных сервисах, реализуемых на региональной магистрали.

«С 2017 года совместно с ОТЛК реализуется проект транзитных контейнерных перевозок для китайских и европейских клиентов. С этого года сервисы осуществляются на регулярной основе», – рассказал он.

По информации В.Голомолзина, в прошлом году через росийско-польские погранпереходы было перевезено 80 тыс. контейнеров. Сегодня рост транзитных контейнерных перевозок на Калининградской железной дороге составляет более 60%. «Мы прогнозируем перевезти в этом году 150 тыс. контейнеров и ставим перед собой задачу к 2024 году объем перевозок контейнеров по калининградской магистрали будет составлять 1 млн 200 тысяч», – отметил руководитель КВЖД.

«РЖД в настоящий момент прорабатывает нормативную базу по увеличению контейнерных поездов, следующих в направлении Китая, с продукцией калининградских производителей, продолжил он. – 30% возврата контейнерных поездов из Европы в Китай идет в порожнем состоянии». Для того, чтобы загрузить «возвратные» поезда, в ближайшем времени КВЖД совместно с правительством Калининградской области запустит тестовый поезд с калининградской продукцией.

Помимо транзитных перевозок КВЖД участвует в организации экспортно-импортных перевозок. Так, в июне этого года на станции Дзержинская-Новая Калининградской железной дороги состоялся перегруз встречных контейнерных поездов, два из которых прибыли со станции Фаллерслебен (Германия) по колее стандарта 1435 мм назначением в Калугу, и один – в обратном направлении по колее стандарта 1520 мм. В составе поездов назначением в Калугу находились 80 крупнотоннажных контейнеров с продукцией для завода Volkswagen.

«Кроме того, Калининградской дорогой совместно с компаниями ОТЛК, DB, Stena Line и Мannlines M сегодня организована возможность мультимодальной перевозки контейнерных поездов, следующих по маршруту Китай – Евросоюз и обратно через порт Калининград. Это совершенно новый сервис, созданный для дополнения действующих маршрутов», – подчеркнул В.Голомолзин.

Реализация новых логистических проектов позволила остановить тренд снижения грузоперевозок на Калининградском направлении. «Сегодня по итогам 8 месяцев 2018 года рост объемов перевозок на Калининградской железной дороге составляет 25% к уровню 2017 года», – резюмировал В.Голомолзин.