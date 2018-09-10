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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2018

    10.09.2018

    • На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок на всех исследуемых трейдах, кроме американского и внутриазиатского.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 5,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,2%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 1,5%, на порты восточного побережья – на 0,9%.

    В то же время ставки из Китая на Персидский залив опустились на 4,4%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе снизились на 5,3%.

    Ставки на Южную Америку значительно сократились – минус 25,2% по отношению к 35 неделе года. В то же время на внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные порты Японии поднялись на 1,3%, на восточные порты – на 1,8%. Ставки на Южную Корею и Сингапур остались без изменений.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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