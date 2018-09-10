Порт Сабетта занимает второе место по объему перевалки среди всех портов Арктического бассейна РФ, его доля по итогам 7 месяцев 2018 года составляет 16,33%.
Комментарии: 0
Новости по теме
ИмпортКитайКонтейнеризацияЛесные грузыНовосибирскРЖД ЛогистикаЭкспорт 15.02.2018 Пиломатериалы в контейнерах в Китай через Монголию
Филиал АО «РЖД Логистика» в Новосибирске провел первые отправки контейнерных поездов из Сибири в Китай и в обратном […]0
2018АпрельЖ/д перевозкиМайМартРЖДФевральЯнварь 07.06.2018 Железнодорожные контейнеры
Объем перевозок контейнеров по сети РЖД за январь-май 2018 года во всех видах сообщения составила 1,7 млн TEU. […]0
2018АпрельФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 20.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15
На 15 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания пошли вниз. […]0 Только для подписчиков SeaNews
АфрикаМароккоЭкспорт 24.08.2018 Россия возобновляет экспорт подсолнечного масла в Марокко
За последние 3 года0
2018ИтогиМартСеверо-Западное пароходствоФевральЯнварь 28.04.2018 Итоги работы Северо-Западного пароходства
За первый квартал этого года0
2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 12.03.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2018
На 10 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться, но глубина падения сократилась. Так, ставки […]0
2018Азовское мореКаспийское мореМартФрахтовые ставкиЮг 30.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2018
На Азовском море наблюдается небольшая коррекция. По данным судового брокера «Руфко», на рынке появляется все больше и больше […]0 Только для подписчиков SeaNews
2018БалтикаМартСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 28.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 12
На прошлой неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не […]0 Только для подписчиков SeaNews
Грузоперевозки Показать всё
10.09.2018 Грузооборот через Сабетту
07.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 35
07.09.2018 Жд экспорт через порты
Контейнерные перевозки Показать всё
10.09.2018 Как работает таможня в Роттердаме
10.09.2018 CMA CGM снизил прибыль
07.09.2018 «РЖД Логистика» будет возить Volvo
07.09.2018 Новая NVOCC компания MOL
07.09.2018 Железнодорожные контейнеры
Вакансии Показать всё
07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)