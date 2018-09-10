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    • Грузооборот через Сабетту

    10.09.2018

    • Порт Сабетта занимает второе место по объему перевалки среди всех портов Арктического бассейна РФ, его доля по итогам 7 месяцев 2018 года составляет 16,33%.

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