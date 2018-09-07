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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 35

    07.09.2018

    • На прошлой неделе фрахтовые ставки из порта Новороссийск судами прибрежного плавания снизились. Значительнее всего опустились ставки на перевозку угля.

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