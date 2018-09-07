«РЖД Логистика» будет возить Volvo

АО «РЖД Логистика» приступило к доставке в Россию автомобилей Volvo с завода производителя в городе Чэнду (Китай).

По информации компании, «РЖД Логистика» будет доставлять продукцию автопроизводителя как минимум до конца 2019 года.

Первый контейнер с машинами прибыл на терминал «Фрейт Вилладж Ворсино» 31 августа. Ожидается, что в дальнейшем поставки выйдут на регулярную основу, их общий объем до конца 2018 года составит до 60 машин в месяц, а в 2019 году компания доставит 1000 автомобилей.

Тестовая мультимодальная перевозка трех машин марки Volvo XC60 в 40-футовом контейнере прошла с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта. Из Чэнду груз по железной дороге проследовал до станции Ворсино, откуда контейнер автотранспортом был доставлен на терминал Росва (Воротынск, Калужская область) для проведения таможенной очистки, вскрытия, разгрузки и передачи на склад временного хранения до подачи автовоза и отправки груза дилеру. Все этапы перемещения груза после прибытия в Ворсино проходили под контролем представителей китайского заказчика.

В рамках первой отправки «РЖД Логистика» обеспечила комплекс транспортно-логистических услуг, включающий оформление документации для перевозки в режиме внутреннего таможенного транзита, автодоставку контейнера до терминала Росва, организацию выгрузки и осмотра автомобилей, хранение оборудования для крепления машин до полного комплекта в количестве 12 штук с последующей отправкой в контейнере обратно в Китай.