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    • Новая NVOCC компания MOL

    07.09.2018

    • MOL сообщил о создании новой структуры, MOL Worldwide Logistics Ltd.

    Она будет отвечать за бизнес группы как неоперирующего судовладельца (NVOCC).

    CEO MOL Worldwide Logistics (MWL) назначен Майкл Го.

    Компания была учреждена 1 июля этого года, по завершении подготовительного этапа и получении всех необходимых разрешений к реальной работе планируется приступить с 1 октября.

    MWL будет управлять NVOCC бизнесом MOL Logistics (Japan) Co., Ltd. и MOL Consolidation Service Ltd. – вести переговоры с линиями по ставкам, интегрируя грузопотоки обеих компаний, а также обеспечивать маркетинг и работать с глобальными клиентами.

    В ее распоряжении будет 360 представительств и офисов в 61 стране мира.

    Новая структура рассчитывает в течение трех лет увеличить объем операций с нынешних 350 тыс. TEU до 550 тыс.

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