Новая NVOCC компания MOL

MOL сообщил о создании новой структуры, MOL Worldwide Logistics Ltd.

Она будет отвечать за бизнес группы как неоперирующего судовладельца (NVOCC).

CEO MOL Worldwide Logistics (MWL) назначен Майкл Го.

Компания была учреждена 1 июля этого года, по завершении подготовительного этапа и получении всех необходимых разрешений к реальной работе планируется приступить с 1 октября.

MWL будет управлять NVOCC бизнесом MOL Logistics (Japan) Co., Ltd. и MOL Consolidation Service Ltd. – вести переговоры с линиями по ставкам, интегрируя грузопотоки обеих компаний, а также обеспечивать маркетинг и работать с глобальными клиентами.

В ее распоряжении будет 360 представительств и офисов в 61 стране мира.

Новая структура рассчитывает в течение трех лет увеличить объем операций с нынешних 350 тыс. TEU до 550 тыс.