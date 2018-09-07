Назначения в Panalpina

Panalpina приняла решение расширить состав своего правления, включив в него дополнительно трех человек, отвечающих за три сегмента бизнеса группы – Air Freight, Ocean Freight и Logistics and Manufacturing.

Исполнительным вице-президентом по морским перевозкам, отвечающим за подразделение Ocean Freight, назначен датчанин Педер Винтер. Он переходит в Panalpina из Kuehne + Nagel, где он занимает должность президента и руководителя региона Западная Европа.

П.Винтер присоединится к команде Panalpina с 1 февраля 2019 года, до начала 2019 года руководить сегментом Air Freight будет продолжать Дэрил Ригуэй. О его новой должности будет объявлено дополнительно.

Исполнительным вице-президентом по авиаперевозкам, отвечающим за подразделение Air Freight, назначен швейцарец Лукас Кюнер. Он работает в компании с 2000 года, с 2012 года руководил сегментом Air Freight и входил в состав исполнительного комитета Panalpina.

Член правления, отвечающий за подразделение Logistics, пока не назначен.