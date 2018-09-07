Назначение в Группе МНП

Решением Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» генеральным директором Группы компаний «Морские и нефтегазовые проекты» 6 сентября 2018 года назначен Вадим Малов, до этого занимавший должность исполнительного директора Группы.

Ранее В.Малов уже возглавлял Группу МНП в должности генерального директора в период с 2007 по 2011 годы.

В.Малов окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности эксплуатация авиационного оборудования, а также Международную московскую финансово-банковскую школу.

В 2003-2004 годах он руководил румынским проектом российской ЗАО «ОМЗ-Нефтяное емкостное оборудование», объединявшей крупнейшие заводы тяжелого машиностроения России и Европы, в 2004-2006 годах возглавлял румынскую UPET, специализирующуюся на производстве буровых установок и бурового оборудования, в 2006-2007 годах руководил компанией «Управление промышленными проектами».

В 2011-2018 годах В.Малов занимал должность исполнительного директора Группы МНП, в 2007-2011 годах – генерального директора Группы МНП, председателя Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово».