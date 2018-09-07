Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Назначение в Группе МНП

    07.09.2018

    • Решением Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» генеральным директором Группы компаний «Морские и нефтегазовые проекты» 6 сентября 2018 года назначен Вадим Малов, до этого занимавший должность исполнительного директора Группы.

    Ранее В.Малов уже возглавлял Группу МНП в должности генерального директора в период с 2007 по 2011 годы.

    В.Малов окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности эксплуатация авиационного оборудования, а также Международную московскую финансово-банковскую школу.

    В 2003-2004 годах он руководил румынским проектом российской ЗАО «ОМЗ-Нефтяное емкостное оборудование», объединявшей крупнейшие заводы тяжелого машиностроения России и Европы, в 2004-2006 годах возглавлял румынскую UPET, специализирующуюся на производстве буровых установок и бурового оборудования, в 2006-2007 годах руководил компанией «Управление промышленными проектами».

    В 2011-2018 годах В.Малов занимал должность исполнительного директора Группы МНП, в 2007-2011 годах – генерального директора Группы МНП, председателя Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово».

     

     

     

    67
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Дальний ВостокНазначенияРосморпорт 03.07.2018 Назначение в Росморпорте
    На Дальнем Востоке
    0
    APM TerminalsGlobal PortsНазначения 02.02.2018 Кандидат от APMT в Global Ports
    По информации Global Ports Investments, на 2 марта назначено внеочередное собрание акционеров компании, в повестке дня которого единственный […]
    0
    НазначенияНоворослесэкспортНовороссийский морской торговый портЮг 03.04.2018 Изменения в менеджменте НМТП
    Временным генеральным директором «Новорослесэкспорта», дочерней структуры ПАО «НМТП», с 8 марта этого года назначен Дмитрий Корчнев. Днем ранее […]
    0
    Global PortsM&AГруппа ДелоНазначенияОтставкиСовет директоров 12.04.2018 Кандидаты в Совет директоров Global Ports
    По информации Global Ports, на годовом собрании акционеров компании, которое назначено на 14 мая, предлагается избрать Совет директоров […]
    0
    Морской торговый порт Усть-ЛугаНазначенияУсть-Луга 16.01.2018 Новый генеральный директор в МТП Усть-Луга
    Генеральным директором АО «Морской торговый порт Усть-Луга» назначен Евгений Савкин. Как сообщили SeaNews в компании, соответствующее решение было […]
    0
    PanalpinaНазначенияСовет директоров 05.03.2018 Новый директор в Panalpina
    Из Google
    0
    НазначенияСЗФО 26.06.2018 А.Беглов остается полпредом в СЗФО
    Полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе назначен Александр Беглов. Как сообщает пресс-служба Кремля, подписан соответствующий указ «О полномочном […]
    0
    НазначенияНовороссийский морской торговый портСовет директоров 26.07.2018 Избран председатель Совета директоров НМТП
    Председателем Совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» избран Дмитрий Пристансков. Как следует из материалов компании, соответствующее решение […]
    0
    НазначенияНовороссийский морской торговый портСовет директоров 16.04.2018 Новый совет директоров НМТП
    И новый председатель совета директоров – представитель государства
    0
    БСКНазначенияНовороссийский морской торговый портСултан Батов 02.03.2018 Султан Батов вернулся на БСК
    По информации ООО «Балтийская стивидорная компания», с 5 февраля 2018 года генеральным директором компании назначен Султан Батов. Ранее […]
    0
    ITZimНазначенияТехнологии 16.01.2018 Zim назначил главного по дигитализации
    Новая должность называется Chief Digital Officer (CDO)
    0
    НазначенияОтставкиРосморпорт 23.05.2018 Назначение в Росморпорте
    И отставка
    0

    • Грузоперевозки Показать всё
    07.09.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 35
    07.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 35
    07.09.2018 Жд экспорт через порты
    06.09.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    06.09.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 36 2018
    06.09.2018 Из Японии на Балтику по Севморпути
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.09.2018 «РЖД Логистика» будет возить Volvo
    07.09.2018 Новая NVOCC компания MOL
    07.09.2018 Железнодорожные контейнеры
    06.09.2018 Все новое – хорошо забытое старое
    06.09.2018 Все порты Финляндии
    06.09.2018 Предварительное информирование в Забайкальске
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД