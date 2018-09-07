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    • ММП о ситуации с теплоходом «Поморье»

    07.09.2018

    • ОАО «Мурманское морское пароходство» предпринимает все возможные меры для проведения в ближайшее время репатриации и смены экипажа балкера «Поморье», сообщили в компании.

    Судно находится на рейде порта Новый Орлеан с конца апреля 2018 года. Задержка произошла в связи с потерей и ремонтом двух якорей и якорных цепей.

    По информации ММП, в  соответствии с коллективным договором членам экипажей судов, у которых превышен предельный срок работы на судне, установлена оплата труда в повышенном размере. Теплоход «Поморье» обеспечивается топливом, водой, на борт поставляются продукты по заявкам судна. Угрозы жизни и здоровью экипажа нет, окружающей среде нет.

    Сменный экипаж для балкера «Поморье» подготовлен, но проблема заключается в оформлении американских виз для направления на судно моряков.

    Отдел по репатриации ММП обращался с запросом в соответствующие компании. В ответах на обращения было сообщено, что в России ввиду особенностей политических взаимоотношений между странами и введенных санкций практически невозможно записаться на собеседование и подать документы на американскую визу, так как нет свободных мест. Вместе с тем граждане России могут оформлять визы через посольства других стран, что займет несколько месяцев.

    В настоящий момент ММП находится в постоянном контакте с департаментом Северной Америки Министерства иностранных дел РФ по вопросу оказания содействия в оформлении виз США для направляемых на судно моряков.

    В начале сентября была получена информация от ответственного представителя МИД, что благодаря совместным усилиям посольство США в Москве предоставило несколько дополнительных мест на визовое собеседование для членов сменного экипажа теплохода «Поморье».

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