ММП опровергает банкротство

ОАО «Мурманское морское пароходство» не находится в стадии банкротства, каких-либо заявлений о признании Общества банкротом в Арбитражный суд Мурманской области не подавалось, заявили в «Мурманском морском пароходстве».

«Более того, даже заявление о несостоятельности (банкротстве) не может является основанием для подобных выводов, поскольку не свидетельствует о том, что указанное исковое заявление будет признано судом обоснованным и принято к производству. Вместе с тем, в силу действующего законодательства, юридическое лицо признается банкротом лишь с даты принятия Арбитражным судом решения о признании должника таковым и об открытии конкурсного производства», – отмечают в компании.

«Размещение информации, что Мурманское морское пароходство находится якобы «в стадии банкротства» безосновательно, указано без ссылки на какой-либо источник, что заставляет сделать выводы, что журналисты, размещают такую информацию либо в силу собственной неграмотности, либо намеренно умаляют деловую репутацию Мурманского морского пароходства, усиливая интерес к значимости собственной информации за счет ее скандального содержания».

«В связи с вышеизложенным, ОАО «ММП» заявляет, что работает в прежнем режиме. Совет директоров ОАО «Мурманское морское пароходство» 5 сентября 2018 года провел внеочередное заседание по текущему состоянию дел. На заседании руководство компании доложило о том, что угрозы жизни и здоровью экипажей, находящихся за пределами Российской Федерации нет, также как и нет какой-либо угрозы окружающей среде. На Совете директоров было отмечено, что ОАО «Мурманское морское пароходство», как и большинство других судоходных компаний, испытывает определенные финансовые трудности. Их причиной, прежде всего, являются западные санкции, общая ситуация в мировой экономике и последствия затянувшегося кризиса на рынке морских перевозок», – говорится в сообщении ММП.

«Несмотря на это, с начала 2018 года по настоящее время руководству компании удалось значительно снизить задолженность по заработной плате и кредиторскую задолженность, что является существенным показателем в судоходной отрасли».

«Помимо этого, ОАО «Мурманское морское пароходство» предпринимает исчерпывающие меры для выхода из сложившейся ситуации. В частности, была откорректирована стратегия развития компании на период до 2020 года, а также внесены изменения в программу по реализации непрофильных активов в сторону увеличения. Кроме того, ведутся переговоры с банками об открытии кредитной линии, а также с крупными заказчиками для заключения долгосрочных контрактов».

«Цель указанных мероприятий – вывести компанию на новый уровень развития, модернизировать флот, а также сохранить рабочие места. В ходе Совета директоров было отмечено, что флот компании традиционно востребован в Арктике, а в период осень-зима 2018/19 года флот компании будет максимально задействован на трассах СМП, о чем уже достигнуты соответствующие договоренности», – сообщили в пароходстве.