Из Восточного на повышение

Анатолий Лазарев, ранее занимавший пост управляющего директора АО «Восточный Порт», назначен генеральным директором ООО «Управляющая портовая компания», в состав которой входят «Восточный Порт» и «Ростерминалуголь».

А.Лазарев родился в 1974 году в Донецкой области. Получил высшее профессиональное образование по специальности «инженер по организации и управлению на морском транспорте» МГУ им. адм. Г.И.Невельского.

Трудовой путь начал в 1997 году стивидором в «Находкинском морском торговом порту», работал на различных должностях в сфере коммерческого судоходства.

В АО «Восточный Порт» А.Лазарев работает 8 лет, в 2010 году он был назначен на должность директора по производству, а с 2012 года по июль 2018 года занимал пост управляющего директора порта.

Напомним, на этом посту его сменил Вадим Байбак.