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    • Из Восточного на повышение

    07.09.2018

    • Анатолий Лазарев, ранее занимавший пост управляющего директора АО «Восточный Порт», назначен генеральным директором ООО «Управляющая портовая компания», в состав которой входят «Восточный Порт» и «Ростерминалуголь».

    А.Лазарев родился в 1974 году в Донецкой области. Получил высшее профессиональное образование по специальности «инженер по организации и управлению на морском транспорте» МГУ им. адм. Г.И.Невельского.

    Трудовой путь начал в 1997 году стивидором в «Находкинском морском торговом порту», работал на различных должностях в сфере коммерческого судоходства.

    В АО «Восточный Порт» А.Лазарев работает 8 лет, в 2010 году он был назначен на должность директора по производству, а с 2012 года по июль 2018 года занимал пост управляющего директора порта.

    Напомним, на этом посту его сменил Вадим Байбак

     

     

     

     

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