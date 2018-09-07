Информационно-аналитическое агентство

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    • Железнодорожные контейнеры

    07.09.2018

    • По итогам 8 месяцев 2018 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,2%, составив 2,84 млн TEU.

    При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 4,4% до 1,23 млн TEU. Экспортные перевозки выросли на 18,6% до 737 тыс. TEU, импортные – на 19,8% до 552 тыс. TEU и транзитные – на 28,8% до 326 тыс. TEU.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам января-августа 2018 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 1,91 млн TEU, что на 13,1% больше аналогичного показателя прошлого года. 

    В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 9,4% до 321,4 тыс. TEU, лесных грузов – на 37,4% до 241,5 тыс. TEU, бумаги – на 9% до 207 тыс. TEU, промышленных товаров – на 8,8% до 176,3 тыс. TEU.

    Перевозки метизов в контейнерах выросли на 13,5% до 169,2 тыс. TEU, автомобилей – на 26,5% до 139 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 21,4% до 137,5 тыс. TEU.

    Объем перевозки черных металлов увеличился на 14,9% до 79,5 тыс. TEU, строительных грузов – на 12,6% до 66 тыс. TEU.

    Снижение произошло в перевозках химических и минеральных удобрений – на 16,2% до 29,3 тыс. TEU и цветных металлов – на 2,2% до 72 тыс. TEU.

    В августе этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 395,5 тыс. TEU, что на 17,2% больше, чем в августе 2017 года. По сравнению с предыдущим месяцем – плюс 3,7%.

    Перевозка только груженых контейнеров по сети РЖД составила 260 тыс. TEU.

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