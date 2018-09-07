Жд экспорт через порты

По итогам 8 месяцев этого года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД составила 204,4 млн тонн, на 5,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Чуть меньше половины (46,9%) от общего объема экспортного грузопотока приходится на уголь. Доля нефти составляет 25,9%, черных металлов – 8,9%, удобрений – 6,6%, зерновых грузов – 3,7%.

По данным РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 4,4%, черных металлов на 11,2%, удобрений на 5,6%, зерновых грузов на 59,5%, бумаги на 9,4% и лесных грузов на 18,5%.

За январь-август погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 86,4 млн тонн (+8,5%), в порты Юга – 50,6 млн тонн (-0,1%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 67,2 млн тонн, что на 7,7% больше показателя 2017 года.

В августе погрузка экспортных грузов в российские порты составила 25,6 млн тонн – на 2,8% больше, чем в июле 2018 года.