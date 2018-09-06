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    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 36 2018

    06.09.2018

    • На рынке Азовского моря без существенных изменений. Турецкие покупатели по-прежнему неактивны, и грузы в основном идут на Восточном Средиземноморье, Грецию и Ита

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