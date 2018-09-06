Предварительное информирование в Забайкальске

Контейнерный терминал «ТрансКонтейнера» на станции Забайкальск сокращает время пропуска контейнерных поездов через погранпереход

«ТрансКонтейнер» сообщил о сокращении время пропуска контейнерных поездов через пограничный переход на контейнерном терминале компании на станции Забайкальск, с учетом перегруза контейнеров с колеи 1435 на колею 1520 и оформления таможенных документов.

По информации компании, технология в экспериментальном порядке опробована на контейнерных поездах следующих по маршруту Далянь (Китай) – ст. Ворсино Московской железной дороги с грузом компании Samsung.

Обработка на погранпереходе Манчжурия – Забайкальск при перегрузе тестовых контейнерных поездов сократилась в 4 раза до 6 часов, а оформление всех документов с учетом таможенных процедур на терминале Забайкальск составило 40 минут.

Сокращение времени достигнуто за счет получения от клиента предварительной информации, что позволило подавать электронные транзитные декларации в таможенные органы и создавать заготовки транспортных железнодорожных накладных в информационных системах до прибытия поезда на погранпереход, поясняют в «ТрансКонтейнере».

Следующим этапом должно стать внедрении безбумажной технологии с использованием электронных копий документов – сейчас «ТрансКонтейнер» совместно с партнерами работают над этим.