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    • Новая технология для рефов

    06.09.2018

    • CMA CGM сообщил о реализации технологии CLIMACTIVE для транспортировки наиболее чувствительных фруктов и овощей.

    По информации компании, в первую очередь технология предназначена для продуктов с высокой добавленной стоимостью, продуктов с длительным сроком транспортировки, а также для органических продуктов.

    Основной принцип заключается в более быстром достижении оптимального уровня кислорода и углекислого газа в контейнере, оборудованном DAIKIN Active CA.

    Проникновению кислорода препятствует азотный насос, что препятствует перезреванию фруктов. Кроме того, с высокой степенью точности в контейнере регулируются температура, влажность и соотношение газов, что помогает сохранить особо нежные фрукты.

     

     

     

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