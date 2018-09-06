Новая технология для рефов

CMA CGM сообщил о реализации технологии CLIMACTIVE для транспортировки наиболее чувствительных фруктов и овощей.

По информации компании, в первую очередь технология предназначена для продуктов с высокой добавленной стоимостью, продуктов с длительным сроком транспортировки, а также для органических продуктов.

Основной принцип заключается в более быстром достижении оптимального уровня кислорода и углекислого газа в контейнере, оборудованном DAIKIN Active CA.

Проникновению кислорода препятствует азотный насос, что препятствует перезреванию фруктов. Кроме того, с высокой степенью точности в контейнере регулируются температура, влажность и соотношение газов, что помогает сохранить особо нежные фрукты.