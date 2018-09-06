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    • Из Японии на Балтику по Севморпути

    06.09.2018

    • ESL Shipping выводит на Северный морской путь два своих новых, построенных в этом году балкера – «Haaga» и «Viiki».

    «Haaga» был передан заказчику в августе, «Viiki» – 4 сентября. Строительство осуществлялось на верфи Jinling в Нанкине, Китай. 

    Сначала суда последуют в Японию, а оттуда, с грузом – по Северному морскому пути на Балтику, куда они должны прийти в конце октября.

    «Только горстка торговых судов, занятых в морских перевозках, имеют ледовые усиления. Все 50 судов ESL Shipping имеют высокий ледовый класс. Более того, мы имеем серьезный опыт работы в Арктике», – подчеркнул Аки Оянен, председатель совета директоров ESL Shipping и CEO группы Aspo, в состав которой ESL Shipping входит.

     ESL Shipping позиционирует «Haaga» и «Viiki» как самые экологичные балкеры в мире – суда дедвейтом 25,6 тыс. тонн и длиной 160 м оснащены двигателями, работающими на СПГ, и генерируют более чем на 50% меньше углекислого газа, чем суда предыдущего поколения.

    При использовании Севморпути объем выбросов сокращается на 40% по сравнению с проходом южным маршрутом через Суэцкий канал. 

    Новые суда построены под проект Bothnia Bulk, направленный на модернизацию морского маршрута между портами Лулео, Окселёсунд (Швеция) и Раахе (Финляндия) с целью снижения его нагрузки на экологию. Финансирование проекта частично осуществляется за счет Евросоюза.

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