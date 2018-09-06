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    • Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ

    06.09.2018

    • В июле этого года грузооборот портов Северо-Западного региона вырос относительно аналогичного показателя прошлого года на 2%. Рост практически по всем направлен

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