Все порты Финляндии

Совокупный контейнерооборот всех портов Финляндии за январь-июль 2018 года увеличился на 1,1% и составил 950,8 тыс. TEU.

По данным Ассоциации финских портов, лидер среди контейнерных портов Финляндии – ХаминаКотка – за 7 месяца 2018 года обработала 390,5 тыс. TEU, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. Хельсинки, напротив, нарастил контейнерооборот на 8,1%, до 299,3 тыс. TEU. Третий по контейнерообороту в Финляндии порт – Раума – за отчетный период перевалил порядка 156,8 тыс. TEU, на 4,4% меньше, чем за 7 месяцев 2017 года.

Через причалы Ханко за отчетный период прошло более 35,9 тыс. TEU — на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Оборот контейнеров в Оулу вырос на 9,4% до 28,7 тыс. TEU.

Коккола в январе-июле 2018 года увеличила объемы перевалки контейнеров на 1,7% до 10,3 тыс. TEU. В то же время, Кеми и Пори сократили оборот на 2,6% (до 8,6 тыс. TEU) и на 29% (до 8,5 тыс. TEU) соответственно.

Также сократился контейнерооборот Торнио – на 3,3% по отношению к показателю 2017 года, до 8,5 тыс. TEU. Объем обработанных контейнеров в портах Турку и Уусикапунки, напротив, вырос – на 38,2% (до 1,9 тыс. TEU) и на 15,2% (1,1 тыс. TEU) соответственно.

Раахе по итогам 7 месяцев 2018 года перевалил 110 тыс. TEU (-78,6%), Вааса — 54 TEU (+20%) и Марианхамина – 1 TEU (-83,3%).

Кроме этого, в отчетном периоде 2018 года перевалку контейнеров произвели порты Рахья (498 TEU) и Экерё (1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года данные порты контейнеры не обрабатывали.