Все новое – хорошо забытое старое

APM Terminals в тестовом режиме внедрил на своем терминале на Маасвлакте 2 в Роттердаме услугу по раннему завозу контейнеров – «Early Gate In».

Решение предназначено для грузоотправителей, у которых график отгрузки продукции не совпадает с расписанием заходов судов, на которых эта продукция должна уйти.

Обычно в таких случаях возможно два варианта – отправлять с производственной площадки каждую партию отдельно под каждый судозаход, либо делать сразу одну большую отправку и хранить то, что должно уйти на экспорт позднее, на складах временного хранения.

На APMT Maasvlakte II поступили гениально просто – предложили грузовладельцам отгружать сразу весь объем и хранить то, что не вошло в первую отправку, на терминале – естественно, за отдельную плату.

Плюсы такой схемы для грузовладельца, считают в APMT, – он имеет дело только с одни провайдером, ему не нужно беспокоиться о дополнительной транспортировку с внутреннего терминала в порт и теперь он может быть точно уверен, что его контейнер погрузят вовремя.