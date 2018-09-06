Все новое – хорошо забытое старое

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    06.09.2018

    • APM Terminals в тестовом режиме внедрил на своем терминале на Маасвлакте 2 в Роттердаме услугу по раннему завозу контейнеров – «Early Gate In».

    Решение предназначено для грузоотправителей, у которых график отгрузки продукции не совпадает с расписанием заходов судов, на которых эта продукция должна уйти.

    Обычно в таких случаях возможно два варианта – отправлять с производственной площадки каждую партию отдельно под каждый судозаход, либо делать сразу одну большую отправку и хранить то, что должно уйти на экспорт позднее, на складах временного хранения.

    На APMT Maasvlakte II поступили гениально просто – предложили грузовладельцам отгружать сразу весь объем и хранить то, что не вошло в первую отправку, на терминале – естественно, за отдельную плату.

    Плюсы такой схемы для грузовладельца, считают в APMT, – он имеет дело только с одни провайдером, ему не нужно беспокоиться о дополнительной транспортировку с внутреннего терминала в порт и теперь он может быть точно уверен, что его контейнер погрузят вовремя.

     

     

     

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