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    • Арктика. Грузы

    06.09.2018

    • Арктический бассейн занимает 4 место по объемам перевалки среди всех бассейнов РФ. По данным аналитического онлайн-сервиса ПОРТСТАТ SeaNews, на долю Арктического ба

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