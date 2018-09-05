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    • Hapag-Lloyd продолжит играть в хоккей

    05.09.2018

    • Hapag-Lloyd принял решение продлить сотрудничество с хоккейной командой «Crocodiles Hamburg» и останется главным спонсором клуба и в новом сезоне.

    Линия будет поддерживать как профессиональную, так и молодежную и детскую команды «крокодилов».

    По словам Нильса Хаупта, старшего директора по корпоративным коммуникациям, первый год сотрудничества оказался успешным и для Hapag-Lloyd, и для Crocodiles Hamburg.

    В честь сотрудничества Hapag-Lloyd ранее включил в состав своего парка два «крокотейнера» – расписанных хоккейно-крокодильими граффити 20-футовых контейнера. Сейчас они, по информации линии, находятся в Чили. 

     

     

     

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