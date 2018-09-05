Финансы Global Ports

Global Ports Investments опубликовал операционные результаты и промежуточную сводную консолидированную финансовую (неаудированную) информацию за первое полугодие 2018 года.

Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы вырос на 15,9% до 681 тыс. TEU – для сравнения, рынок за этот период вырос на 12%.

Перевалка навалочных грузов увеличилась на 21,6% до 1,6 млн тонн – как отмечают в группе, этому способствовал рост перевалки генеральных и навалочных грузов на ПЛП, генеральных грузов на УЛКТ и угля на ВСК.

Выручка группы увеличилась на 7,9% до 175,3 млн долларов. Как отмечают в Global Ports, рост выручки был обусловлен ростом консолидированной выручки от перевалки контейнеров на 2,9% и выручки от перевалки неконтейнерных грузов на 25,6%. Благодаря росту на 15,9% консолидированного контейнерооборота морских терминалов группы консолидированная выручка от перевалки контейнеров увеличилась, однако ее рост был нивелирован снижением на 11,2% выручки на TEU. Снижение выручки на TEU произошло, в первую очередь, в результате снижения импорта и негативных изменений в структуре клиентов и услуг группы. При этом сокращение базовых тарифов оказало на этот показатель незначительное влияние.

Валовая прибыль выросла на 26,8% до 104,7 млн долларов, скорректированный показатель EBITDA – на 11,8% до 108,7 млн долларов.

Операционная прибыль составила 90,2 млн долларов – в 6,4 раза выше показателя за первое полугодие 2017 года. Такой значительный рост, по информации Global Ports, был обусловлен как ростом валовой прибыли, так и негативным влиянием на показатели первого полугодия 2017 года единовременных неденежных списаний на сумму 11,4 млн долларов.

Чистый убыток по итогам первого полугодия составил 3,3 млн долларов – в 3,6 раза ниже, чем годом ранее.

Капитальные затраты на денежной основе составили 13,5 млн долларов что соответствует заявленному среднесрочному ориентиру в 25-35 млн долларов в год. Капитальные затраты были связаны преимущественно с плановым техобслуживанием, плановой модернизацией существующего контейнерного оборудования и оборудования для перевалки угля на ВСК, а также реализацией программы ВСК по охране окружающей среды.

Чистый долг снизился на 38,5 млн долларов по сравнению с 31 декабря 2017 года. В первой половине 2018 года группа уменьшила свой совокупный долг на 43,1 млн долларов, а с момента приобретения НКК в конце 2013 года снижение совокупного долга составило более чем 510 млн долларов. Соотношение чистого долга и скорректированного показателя EBITDA по состоянию на 30 июня 2018 года уменьшилось до 3,9* по сравнению с 4,3* на конец 2017 года.

«В первом полугодии 2018 года контейнерооборот Global Ports рос темпами, превышающими рост российского контейнерного рынка. Этот показатель в сочетании со значительным – на 25,6% – ростом выручки от перевалки неконтейнерных грузов обеспечили существенное увеличение выручки Группы. Итоги первого полугодия подтвердили успешность нашей стратегии, направленной на повышение эффективности использования активов Global Ports. И сегодня на выручку от перевалки неконтейнерных грузов приходится более четверти консолидированной выручки Группы», – прокомментировал итоги полугодия генеральный директор УК «Глобал Портс» Владимир Бычков.

«В отчетном периоде мы по-прежнему концентрировались на контроле над издержками, что способствовало росту как скорректированного показателя EBITDA, так и маржи скорректированного показателя EBITDA. Мы получили значительный свободный денежный поток и продолжили снижать уровень долга, сократив соотношение чистого долга и скорректированного показателя EBITDA до самого низкого с 2015 года уровня – до 3,9».

«В текущей макроэкономической и конкурентной ситуации мы продолжим работать над повышением нашей операционной эффективности и ростом грузооборота на терминалах Группы. Также мы будем внимательно рассматривать потенциальные возможности органического роста в сегменте неконтейнерных грузов, чтобы обеспечить дополнительную загрузку наших терминалов».

«Моя приоритетная задача в должности генерального директора – использовать обширный опыт и глубокое знание отрасли, которыми обладают топ-менеджмент компании и новый контролирующий акционер, для реализации возможностей, возникающих на российском рынке, в том числе, на фоне недостаточного уровня контейнеризации», – сказал В.Бычков.