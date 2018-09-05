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    • «ТрансКонтейнер» назначил директора «Логистики-Терминал»

    05.09.2018

    • После закрытия сделки по приобретению у Global Ports 100% ЗАО «Логистика-терминал» «ТрансКонтейнер» назначил нового генерального директора терминала.

    Им стал приступил директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Дмитрий Мельничук – он приступил к исполнению своих обязанностей с 4 сентября.

    Как уточнили в «ТрансКонтейнере», Д.Мельничук будет совмещать обе должности.

    «Приобретение ЗАО «Логистика-терминал» является важным элементом стратегии ПАО «ТрансКонтейнер». Мы рассчитываем на значительное увеличение объемов переработки на вновь приобретенном терминале и повышение эффективности работы Общества в целом, в том числе за счет синергии обеих компаний  и дальнейшей оптимизации  деятельности», – отметил генеральный директор «ТрансКонтейнера» Вячеслав Сараев.

     

     

     

     

     

     

     

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