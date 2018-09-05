Пиломатериалы ушли по Севморпути

Первая экспериментальная партия пиломатериалов хвойных пород была отправлена по Северному морскому пути из порта Дудинка в египетский порт Александрию.

По информации Сибирского таможенного управления, на экспорт было отправлено около 5 тыс. тонн пиломатериалов. Декларации на товар на Лесосибирский таможенный пост подал один из крупнейших лесоэкспортеров, АО «Лесосибирский ЛДК № 1».

Логистика была такой: из Лесосибирска «Енисейское речное пароходство» доставило пилопродукцию на баржах по Енисею до порта Дудинка, там ее перегружена на морское судно – теплоход «Александр Сибиряков».

Как отмечают в таможне, ранее с 1969 по 2008 годы «Лесосибирский ЛДК № 1» уже осуществлял транспортировку лесопродукции. По прошествии десяти лет руководство комбината приняло решение возобновить перевозку пиломатериалов речным транспортом с перевалкой на морские суда в Дудинке.

При положительном эффекте этой логистической схемы отгрузки станут регулярными.

Фото: Сибирское таможенное управление