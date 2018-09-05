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    • Первый судозаход на совместном сервисе APL и FESCO

    05.09.2018

    • 4 сентября состоялся первый судозаход совместного сервиса APL и FESCO Japan Russia Express (JRX) между Японией и Россией на терминал «Восточной стивидорной компании».

    Контейнеровоз «Prosrich» вместимостью 712 TEU вышел из порта Иокогама 27 августа. По информации ВСК, судно доставило контейнеры с промышленным и медицинским оборудованием и запчастями для автомобилей, забрав для отправки в Японию груз лесоматериалов и металлических сплавов. Как рассказали SeaNews в компании, выгрузка составила 149 TEU, погрузка – 204 TEU. 

    Оператором «Prosrich» является APL. Второе судно, «Contship Ace» вместимостью 700 TEU, оператором которого является FESCO, вышло из Иокогамы 31 августа.

    Ротация портов на сервисе: Восточный (ВСК) – Владивосток – Иокогама – Симидзу – Нагоя – Кобе – Пусан – Восточный (ВСК).

    Транзитное время из Иокогамы в Восточный составит 7 дней, во Владивосток – 9 дней, из Кобе в Восточный – 4 дня, во Владивосток – 6 дней. В экспорте транзитное время из российских портов в Иокогаму будет составлять 3-5 дней.

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