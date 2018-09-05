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    • Оборот мировых контейнерных линий

    05.09.2018

    • Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за январь-июль 2018 года составил 96,7 млн TEU. Это на 3,5% больше аналогичного показателя прошлого года.

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