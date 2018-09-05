«Новая Земля» продолжает рейс

Теплоход «Новая Земля», находившийся на рейде порта Скаген (Дания), 5 сентября продолжил выполнение рейсового задания и следует на бункеровку и пополнение снабжения, а далее в порт погрузки, сообщили SeaNews в «Мурманском морском пароходстве». В ближайшее время судно будет выполнять работу в Арктике.

На борту судна находятся 19 членов экипажа. По приходу в порт погрузки будет произведена плановая смена экипажа.

По информации пароходства, экипаж теплохода на данный момент обеспечен продуктами питания и всем необходимым в достаточном объеме для нормальной жизнедеятельности и безопасной эксплуатации судна; угрозы жизни и здоровью экипажа, безопасности мореплавания и окружающей среде нет.

«Что касается работы остального флота, то в настоящее время компанией также осуществляются все необходимые мероприятия, связанные со снабжением судов, репатриацией экипажей и продолжением нормального функционирования флота», – говорится в сообщении ММП.