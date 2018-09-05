Негабарит для Афипского НПЗ

Транспортная группа FESCO поделилась опытом доставки на Афипский нефтеперерабатывающий завод оборудования парового риформинга для комплекса гидрокрекинга.

Груз общим весом 3,85 тыс. тонн перевозился пятью партиями по маршруту порт Констанца (Румыния) – порт Новороссийск – Афипский НПЗ. Самая тяжелая перевезенная единица оборудования весила 160 тонн и имела габаритный размер 25 х 5 х 4 метра.

Схема транспортировки включала морскую доставку из Констанцы, где проходило накопление груза, перевалку и экспедирование в Новороссийске, а также автомобильную перевозку до места назначения.

Погрузка и крепление каждой партии в порту Констанца занимали около трех дней, морской переход до Новороссийска – два дня, перевалка в Новороссийске – три дня, хранение груза в порту, вывоз и доставка на площадку НПЗ – семь дней.

В рамках проекта FESCO также обеспечила сюрвейерские услуги в портах отправления и прибытия, страхование груза и таможенное сопровождение.

Для еще 2,65 тыс. тонн негабаритного, сверхгабаритного и тяжеловесного оборудования, которое доставлялось на площадку НПЗ с июля 2017 по август 2018 года, FESCO обеспечила перевалку и экспедирование в порту Новороссийск. Вес самой тяжелой обработанной единицы груза достигал 743 тонн, габариты – 29 х 7 х 6 метров.