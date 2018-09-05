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    • Негабарит для Афипского НПЗ

    05.09.2018

    • Транспортная группа FESCO поделилась опытом доставки на Афипский нефтеперерабатывающий завод оборудования парового риформинга для комплекса гидрокрекинга.

    Груз общим весом 3,85 тыс. тонн перевозился пятью партиями по маршруту порт Констанца (Румыния) – порт Новороссийск – Афипский НПЗ. Самая тяжелая перевезенная единица оборудования весила 160 тонн и имела габаритный размер 25 х 5 х 4 метра.

    Схема транспортировки включала морскую доставку из Констанцы, где проходило накопление груза, перевалку и экспедирование в Новороссийске, а также автомобильную перевозку до места назначения.

    Погрузка и крепление каждой партии в порту Констанца занимали около трех дней, морской переход до Новороссийска – два дня, перевалка в Новороссийске – три дня, хранение груза в порту, вывоз и доставка на площадку НПЗ – семь дней.

    В рамках проекта FESCO также обеспечила сюрвейерские услуги в портах отправления и прибытия, страхование груза и таможенное сопровождение.

    Для еще 2,65 тыс. тонн негабаритного, сверхгабаритного и тяжеловесного оборудования, которое доставлялось на площадку НПЗ с июля 2017 по август 2018 года, FESCO обеспечила перевалку и экспедирование в порту Новороссийск. Вес самой тяжелой обработанной единицы груза достигал 743 тонн, габариты – 29 х 7 х 6 метров.

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