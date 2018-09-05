Крупнейший оператор буровых покупает конкурента

Transocean Ltd., крупнейшая в мире компания-оператор буровых установок, достигла соглашения о приобретении другого участника этого рынка, Ocean Rig.

Стоимость сделки оценивается примерно в 2,7 млрд долларов, включая чистый долг Ocean Rig. Предполагаемая экономия за счет синергии составит порядка 70 млн в год.

Схема сделки предусматривает допвыпуск акций Transocean в количестве 16128 штук плюс денежную выплату 12,7 доллара за каждую акцию Ocean Rig, таким образом, стоимость одной акции Ocean Rig составит 32,28 доллара за штуку, премия к средневзвешенной цене акции за 10 дней до 31 августа – 20,4%.

Transocean планирует оплатить денежную часть сделки за счет собственных средств и финансирования, предоставленного Citi.

После завершения слияния акционерам Transocean будет принадлежать 79% объединенной компании, акционерам Ocean Rig – 21%.

Флот Ocean Rig включает 9 ультраглубоководных буровых и две полупогружные установки, адаптированные к работе в сложных гидрометеорологических условиях, еще две ультраглубоководных буровых строятся на Samsung Heavy Industries.

Флот Transocean с учетом новых заказов и планируемых списаний будет состоять из 57 буровых установок.

Изменений в составе совета директоров, управленческой команде и корпоративной структуре Transocean в связи со сделкой не планируется.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2019 года.