Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Крупнейший оператор буровых покупает конкурента

    05.09.2018

    • Transocean Ltd., крупнейшая в мире компания-оператор буровых установок, достигла соглашения о приобретении другого участника этого рынка, Ocean Rig.

    Стоимость сделки оценивается примерно в 2,7 млрд долларов, включая чистый долг Ocean Rig. Предполагаемая экономия за счет синергии составит порядка 70 млн в год.

    Схема сделки предусматривает допвыпуск акций Transocean в количестве 16128 штук плюс денежную выплату 12,7 доллара за каждую акцию Ocean Rig, таким образом, стоимость одной акции Ocean Rig составит 32,28 доллара за штуку, премия к средневзвешенной цене акции за 10 дней до 31 августа – 20,4%.

    Transocean планирует оплатить денежную часть сделки за счет собственных средств и финансирования, предоставленного Citi.

    После завершения слияния акционерам Transocean будет принадлежать 79% объединенной компании, акционерам Ocean Rig – 21%.

    Флот Ocean Rig включает 9 ультраглубоководных буровых и две полупогружные установки, адаптированные к работе в сложных гидрометеорологических условиях, еще две ультраглубоководных буровых строятся на Samsung Heavy Industries.

    Флот Transocean с учетом новых заказов и планируемых списаний будет состоять из 57 буровых установок.

    Изменений в составе совета директоров, управленческой команде и корпоративной структуре Transocean в связи со сделкой не планируется.

    Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2019 года.

    61
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    БуроваяГетеборгНегабарит 13.03.2018 Восьмиэтажка для буровой
    Восьмиэтажный жилой модуль погружен на баржу в порту Гетеборг и готов к отправке на буровую установку в Северном […]
    0
    CEVA LogisticsCMA CGMM&AСлияния и поглощения 20.04.2018 CMA CGM покупает долю в CEVA Logistics
    CMA CGM достиг соглашения о приобретении почти 25% в CEVA Logistics. Линия намерена вложиться в ценные бумаги CEVA […]
    0
    COSCOOOCLСлияния и поглощения 02.07.2018 COSCO разрешили купить OOCL
    30 июня, за один день до крайнего срока, COSCO Shipping получила все разрешения, необходимые для слияния с Orient […]
    0
    Global PortsM&AЛогистика-ТерминалСделкаСлияния и поглощенияСухой портТрансКонтейнер 03.09.2018 Закрыта сделка по «Логистике-Терминал»
    Global Ports сообщил о завершении сделки по продаже одного из двух тыловых терминалов группы – ЗАО «Логистика-Терминал». Продавцом […]
    0
    M&AWWLРебрендингРеструктуризацияСлияния и поглощения 15.03.2018 Wallenius Wilhelmsen проводит ребрендинг
    И реструктуризацию
    0
    Global PortsM&AГруппа ДелоСлияния и поглощенияФАС 02.03.2018 Группе Дело разрешили купить Global Ports
    Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ООО «Управляющая компания «Дело» о приобретении Global Ports. Согласно материалам ФАС, в периметр […]
    0
    Global PortsM&AГруппа ДелоСделкаСлияния и поглощения 12.04.2018 «Дело» закрыло сделку по Global Ports
    Группа Global Ports Investments PLC сообщила, что ее акционер, Transportation Investments Holding Limited (TIHL) проинформировала группу о завершении […]
    0
    COSCOM&AOOCLOOILНазначенияСлияния и поглощения 14.08.2018 Смена рулевого в OOIL
    Председатель совета OOIL Чи Чен Тунг уходит с поста, который он занимал в течение 22 лет. Об этом […]
    0
    CMA CGMContainershipsM&AСлияния и поглощения 20.06.2018 CMA CGM покупает Containerships
    CMA CGM подписал с Container Finance Ltd Oy соглашение о приобретении Containerships и доли Container Finance в Multi-Link […]
    0
    M&AUnifeederСлияния и поглощения 12.01.2018 Unifeeder снова продают?
    По неподтвержденной на данный момент информации, мажоритарный акционер Unifeeder, инвестиционная компания Nordic Capital Fund, готова расстаться с долей в линии.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    M&APanalpinaАвиалогистикаАвиаперевозкиЛогистикаСкоропортСлияния и поглощения 17.07.2018 Panalpina идет в Южную Африку
    Panalpina купит мажоритарный пакет в южноафриканской Skyservices, специализирующейся на экспортной логистике скорпорта. Как сообщили SeaNews в компании, договоренность […]
    0
    DFDSM&AПаромные перевозкиСлияния и поглощения 08.06.2018 DFDS закрыл сделку по покупке U.N. Ro-Ro
    7 июня DFDS закрыл сделку по приобретению турецкого паромного оператора U.N. Ro-Ro. Напомним, договор купли-продажи бы подписан в […]
    0

    • Грузоперевозки Показать всё
    05.09.2018 Пиломатериалы ушли по Севморпути
    05.09.2018 Негабарит для Афипского НПЗ
    03.09.2018 Грузооборот российского транспорта
    03.09.2018 Грузы РЖД
    31.08.2018 Гамбург сократил грузооборот
    31.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 34
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.09.2018 Hapag-Lloyd продолжит играть в хоккей
    05.09.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    05.09.2018 Финансы Global Ports
    04.09.2018 Японский вектор Транссиба
    04.09.2018 Первый контейнер за криптовалюту
    04.09.2018 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД