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    • Японский вектор Транссиба

    04.09.2018

    • В свете активизации проектов по железнодорожной доставке грузов из Японии в Россию по Транссибе мы задали несколько вопросов о перспективах этого направления Роману Ипатову, директору по интермодальным операциям логистической компании «ДАКСЕР»

    Насколько популярны сейчас перевозки из/в Японию? Что возят на этом направлении?

    Япония входит в ТОП-10 основных торговых партнеров РФ по внешнеторговым операциям, занимая почетное девятое место.

    Импортируются из Японии в основном транспортные средства, электронное оборудование и аппаратура. Лидеры экспортных отправок из России – нефть и нефтепродукты, а также руды, шлак и зола.

    Товарооборот России и Японии имеет огромный потенциал для роста, это обусловлено не только географическим расположением наших стран, но и популярностью японской продукции в России.

    Будут ли востребованы новые жд сервисы на этом направлении?

    Безусловно, доставка грузов из Японии в Россию по Транссибирской магистрали через Дальний Восток будет востребована в силу географического расположения двух стран. Такая перевозка экономит время и является недорогой, особенно в направлении Дальнего Востока и Сибири.  

    Был бы интересен такой маршрут Вашей компании?

    Мы заинтересованы в развитии данного маршрута, так как активно используем его для доставки при отгрузках из Японии.

    Насколько конкурентоспособна железная дорога на этом маршруте, сможет ли она «откусить» долю рынка у авиа- или морских перевозок, учитывая более низкую стоимость (в сравнении с авиа) и более короткое время транзита (в сравнении с морем)?

    Во многом это зависит от того, какие грузы будут перевозиться. Очевидно, что дорогостоящие товары будут в большей степени, как и ранее, перевозиться авиатранспортом, так как скорость доставки у таких товаров стоит на первом месте.

    Тяжелые по весу грузы, а также грузы, которые обычно закупаются и ввозятся единовременно в большом объеме, безусловно, будут перевозиться по Транссибу. Это связано с тем, что транзитное время доставки меньше, к тому же железная дорога может сразу принимать к перевозке большое количество контейнеров, обеспечивая их одновременное прибытие в место назначения, даже в удаленные от портов Дальнего Востока города России.

    Развитие перевозок по данному направлению зависит от конкурентоспособной стоимости услуг и от регулярности отправок по железной дороге с прогнозируемым временем доставки.  

    Как Вы оцениваете качество перевозок по жд, насколько оно соответствует достаточно высоким требованиям японских грузоотправителей?

    Железнодорожные контейнерные перевозки в составе ускоренных маршрутных контейнерных поездов уже достаточно давно стали хорошо отработанным, налаженным, регулярным и предсказуемым по срокам доставки сервисом. Такие отправки использует большое количество наших клиентов, а номенклатура грузов по данному направлению весьма широка.

    Ежегодный прирост отправок по Транссибирской магистрали говорит о том, что сервис отвечает ожиданиям грузовладельцев и востребован участниками внешнеэкономической деятельности двух стран.

    Насколько большие объемы сейчас идут из Японии, каков потенциальный рост грузопотока на этом направлении, за счет чего он может произойти?

    С точки зрения сохранности и сроков доставки грузов по данному направлению созданы и имеются все необходимые условия для дальнейшего динамического развития грузопотока. Поэтому мы ожидаем увеличения количества внешнеторговых контрактов между представителями деловых кругов двух стран.

    Насколько готова к этому росту инфраструктура?

    На протяжении нескольких лет на развитие Транссибирской магистрали выделяются сотни миллиардов рублей из бюджета страны.

    У ОАО «РЖД» имеется конкретный план по модернизации данной магистрали до 2025 года, после реализации которого пропускная способность железной дороги должна вырасти в полтора раза через шесть лет.

    Такие масштабные планы и проекты дают уверенность в готовности инфраструктуры к росту объема перевозок не только из Японии, но из других стран Юго-Восточной Азии.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

     
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