Смена руководства в Восточном

Управляющим директором АО «Восточный Порт» назначен Вадим Байбак.

Он сменил Анатолия Лазарева, который покинул этот пост в связи с переходом на другое место работы.

По информации «Восточного Порта», В.Байбак работает в компании более 5 лет, он прошел путь от главного диспетчера до директора по эксплуатации.

В.Байбак в Донецкой области в городе Енакиево, окончил МГУ им. адм. Г.И.Невельского по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте), инженер».

Трудовую деятельность начал в 1988 году с должности электрослесаря шахты «Комсомолец Донбасса», служил в ВМФ, работал в различных должностях на флоте. С 2000 года работал в сфере коммерческого судоходства, оперативного и коммерческого управления флотом, фрахтования морских судов, агентирования судов крупных судоходных компаний. С 2010 по 2013 год возглавлял ООО «Восточное Морское Агентство».