Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Смена руководства в Восточном

    04.09.2018

    • Управляющим директором АО «Восточный Порт» назначен Вадим Байбак.

    Он сменил Анатолия Лазарева, который покинул этот пост в связи с переходом на другое место работы.

    По информации «Восточного Порта», В.Байбак работает в компании более 5 лет, он прошел путь от главного диспетчера до директора по эксплуатации.

    В.Байбак в Донецкой области в городе Енакиево, окончил МГУ им. адм. Г.И.Невельского по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте), инженер».

    Трудовую деятельность начал в 1988 году с должности электрослесаря шахты «Комсомолец Донбасса», служил в ВМФ, работал в различных должностях на флоте. С 2000 года работал в сфере коммерческого судоходства, оперативного и коммерческого управления флотом, фрахтования морских судов, агентирования судов крупных судоходных компаний. С 2010 по 2013 год возглавлял ООО «Восточное Морское Агентство».

    263
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Морской торговый порт Усть-ЛугаНазначенияУсть-Луга 16.01.2018 Новый генеральный директор в МТП Усть-Луга
    Генеральным директором АО «Морской торговый порт Усть-Луга» назначен Евгений Савкин. Как сообщили SeaNews в компании, соответствующее решение было […]
    0
    Восточный портТехнологии 26.02.2018 Начат монтаж пересыпных станций
    В Восточном порту
    0
    FESCO Дальневосточное морское пароходствоНазначенияСовет директоров 01.02.2018 Новый директор в ДВМП
    И изменения в составе правления
    0
    Восточный портОборудованиеУголь 04.06.2018 В Восточном смонтировали вагоноопрокидыватели
    На Третьей очереди
    0
    COSCOM&AOOCLOOILНазначенияСлияния и поглощения 14.08.2018 Смена рулевого в OOIL
    Председатель совета OOIL Чи Чен Тунг уходит с поста, который он занимал в течение 22 лет. Об этом […]
    0
    БСКНазначенияНовороссийский морской торговый портСултан Батов 02.03.2018 Султан Батов вернулся на БСК
    По информации ООО «Балтийская стивидорная компания», с 5 февраля 2018 года генеральным директором компании назначен Султан Батов. Ранее […]
    0
    НазначенияНоворослесэкспортНовороссийский морской торговый портЮг 03.04.2018 Изменения в менеджменте НМТП
    Временным генеральным директором «Новорослесэкспорта», дочерней структуры ПАО «НМТП», с 8 марта этого года назначен Дмитрий Корчнев. Днем ранее […]
    0
    НазначенияТуапсинский морской торговый порт 18.07.2018 В ТМТП избрали председателя совета директоров
    Председателем Совета директоров АО «Туапсинский морской торговый порт» избран Олег Букин
    0
    Капитан портаНазначенияПассажирский порт Санкт-ПетербургПриморскУсть-Луга 21.06.2018 Рокировка на Балтике
    Назначены капитаны портов Приморск, Усть-Луга и Пассажирский порт Санкт-Петербург
    0
    НазначенияРЖДЮУЖД 23.05.2018 Назначен начальник ЮУЖД
    23 мая в Челябинске генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании с коллективом Южно-Уральской […]
    0
    НазначенияРосморпортТамань 05.03.2018 Назначение в Росморпорте
    По информации ФГУП «Росморпорт», приказом Азово-Черноморского бассейнового филиала Росморпорта от 01.03.2018 № 1301/К на должность заместителя директора Азово-Черноморского бассейнового […]
    0
    AhlersНазначенияТоп-менеджмент 28.06.2018 Назначение в Ahlers
    Новый топ-менеджер из Maersk
    0

    • Грузоперевозки Показать всё
    05.09.2018 Пиломатериалы ушли по Севморпути
    05.09.2018 Негабарит для Афипского НПЗ
    03.09.2018 Грузооборот российского транспорта
    03.09.2018 Грузы РЖД
    31.08.2018 Гамбург сократил грузооборот
    31.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 34
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.09.2018 Hapag-Lloyd продолжит играть в хоккей
    05.09.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    05.09.2018 Финансы Global Ports
    04.09.2018 Японский вектор Транссиба
    04.09.2018 Первый контейнер за криптовалюту
    04.09.2018 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД