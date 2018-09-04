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    • Первый контейнер за криптовалюту

    04.09.2018

    • Этим летом состоялась первая отправка морского контейнера, оплаченная TEU-токенами – криптовалютой, выпущенной гонконгским блокчейн-проектом 300cubits.

    Депозит за букинг 20-футового сухого контейнера с грузом Mitsui Chemical был внесен 24 июля, а 26 июля контейнер погрузили на контейнеровоз, оператором которого является MCC Transport, региональный перевозчик в составе Maersk. Доставка осуществлялась из Сингапура в Килунг.

    Напомним, о создании платформы букинг-депозитов и выпуске TEU-токенов для внесения таких депозитов в рамках проекта 300cubits гонконгский блокчейн-девелопер ETH Smart Contract Tech сообщил в начале этого года. 

    Инициаторы проекта рассчитывают, что такая платформа позволит решить проблемы непредставления груза к перевозке и перебукирования. В компании рассчитывают, что таким образом можно сэкономить в год до 23 млрд долларов убытков, возникающих из-за непредставления контейнеров к перевозке.

    По информации 300cubits, к началу августа через систему с момента ее запуска было забукировано 27 TEU.

    В данный момент платформа работает в пилотном режиме, к каждая принимающий участие в проекте линия тестирует ее в сотрудничестве с одним-двумя грузовладельцами. В перспективе к платформе будут подключены и другие грузовладельцы – в 300cubits говорят, что изъявивших такое желание немало.

    В неконтейнерном сегменте первая операция с криптовалютой прошла еще раньше — в декабре прошлого года состоялась первая сделка по фрахтованию судна, оплаченная криптовалютой – биткоинами была оплачена перевозка 3 тыс. тонн пшеницы из Ростова-на-Дону в Самсун. 

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