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    • Новый капитан порта Таллин

    04.09.2018

    • Новым капитаном порта Таллин назначен Айн Клаус.

    Его предшественник Юло Кикас, проработавший в порту 17 лет, покинул этот пост в связи с выходом на пенсию.

    По информации Таллинского порта, А.Клаус приступил к исполнению своих обязанностей с 1 сентября.

    В Таллинском порту А.Клаус работает с 2011 года, он занимал должность главного инспектора центра СУДС в Старом порту.

    А.Клаус – капитан дальнего плавания, окончил Таллинское мореходное училище, в 1976-1991 гоадх работал помощником капитана, затем капитаном на торговых судах под литовским флагом, в 1991-1995 годах – на судах немецких судовладельцев, имеет опыт во фрахтовой и экспедиторской сферах.

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