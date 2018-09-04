Новый капитан порта Таллин

Новым капитаном порта Таллин назначен Айн Клаус.

Его предшественник Юло Кикас, проработавший в порту 17 лет, покинул этот пост в связи с выходом на пенсию.

По информации Таллинского порта, А.Клаус приступил к исполнению своих обязанностей с 1 сентября.

В Таллинском порту А.Клаус работает с 2011 года, он занимал должность главного инспектора центра СУДС в Старом порту.

А.Клаус – капитан дальнего плавания, окончил Таллинское мореходное училище, в 1976-1991 гоадх работал помощником капитана, затем капитаном на торговых судах под литовским флагом, в 1991-1995 годах – на судах немецких судовладельцев, имеет опыт во фрахтовой и экспедиторской сферах.