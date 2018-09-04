Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Новая концепция интегрированного мостика

    04.09.2018

    • На выставке SMM в Гамбурге Rolls-Royce представил новую концепцию интегрированного мостика.

    Мостик представляет собой центральную точку доступа ко всей информации, связанной с обеспечением безопасной и эффективной работы судна.

    В первую очередь, речь идет о функционировании пропульсивной установки, системы автоматизации, системы управления силовой установкой, навигации, радаров и системы связи.

    Новое решение позволяет объединить всю информацию, которая ранее была представлена на разных дисплеях и датчиках, и вывести ее на одном экране в едином графическом интерфейсе, что позволит быстрее оценивать всю ситуацию в целом.

    Централизованно аккумулированные показатели различных подсистем могут быть проанализированы, а результаты переданы на все мониторы, подключенные к системе автоматизации.

    Собранные данные также могут храниться и передаваться для дальнейшего анализа в более поздние даты. Полученные в результате анализа выводы могут быть использованы для повышения эффективности и сокращения расходов.

    Новое решение для мостика доступно для торговых и военных судов, а также яхт, на которых установлена пропульсивная система производства Rolls-Royce.

    114
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ИнвестицииНаходкинский морской торговый портТехнологииЭкология 15.05.2018 200 млн на экологию
    Потратит Находкинский МТП
    0
    СЗТУТехнологии 07.02.2018 Электронная таможня на Северо-Западе
    Северо-Западное таможенное управление ждет масштабная модернизация. Как рассказал журналистам начальник Управления генерал-лейтенант таможенной службы Александр Гетман, к 2019-2020 […]
    0
    Технологии 01.02.2018 Криптовалюта для контейнерных перевозчиков
    Гонкогский блокчейн-девелопер ETH Smart Contract Tech с сегодняшнего дня запускает TEU-токены – криптовалюту для судоходных компаний, экспедиторов и […]
    0
    ГолландияЕврокомиссияКонтейнеровозыТехнологии 25.01.2018 Электрические баржи-контейнеровозы
    Построят в Голландии
    0
    ITЛогистикаТехнологии 26.06.2018 Робот Юля и искусственный интеллект
    DPD в России поделились радостью победы в конкурсе проектов Logistic Chain Performance Rating 2018. Представленный на конкурсе робот-оператор […]
    0
    DB Schenker Технологии 24.08.2018 DB Schenker запускает платформу для онлайн-букинга
    DB Schenker запускает цифровую платформу connect 4 land для онлайн-букинга. Пока ей могут воспользоваться клиенты из Испании, где […]
    0
    Rolls-RoyceТехнологииФинляндия 26.01.2018 Центр проектирования автономного судоходства
    Открыл Rolls-Royce в Финляндии
    0
    DB Schenker ИнновацииСкладская логистикаТехнологии 15.06.2018 Schenker бросает перчатку
    DB Schenker начал применять на своем складском комплексе в Эхинге под Мюнхеном ProGlove – «умную» перчатку-сканер. Устройство предназначено […]
    0
    Первая грузовая компанияТехнологии 02.07.2018 Роботы на службе ПГК
    «Первая грузовая компания» внедрила программу-робот, которая вместо пользователя собирает из информационных систем ОАО «РЖД» данные по вагонам ПГК. […]
    0
    ITMaerskИнновацииСтрахование 28.05.2018 Блокчейн в морском страховании
    Maersk стал пилотным пользователем Insurwave – блокчейн-платформы морского страхования (конкретно, страхования корпуса), созданной совместным предприятием EY и Guardtime. […]
    0
    CMA CGMITНазначения 24.01.2018 Назначение в CMA CGM
    Назначен вице-президент по IT и трансформации
    0
    МодернизацияОборудованиеРостерминалугольТехнологииУголь 09.06.2018 «Ростерминалуголь» заменит вагоноопрокидыватель
    Стоимость проекта – более 500 млн рублей
    0

    • Грузоперевозки Показать всё
    05.09.2018 Пиломатериалы ушли по Севморпути
    05.09.2018 Негабарит для Афипского НПЗ
    03.09.2018 Грузооборот российского транспорта
    03.09.2018 Грузы РЖД
    31.08.2018 Гамбург сократил грузооборот
    31.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 34
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.09.2018 Hapag-Lloyd продолжит играть в хоккей
    05.09.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    05.09.2018 Финансы Global Ports
    04.09.2018 Японский вектор Транссиба
    04.09.2018 Первый контейнер за криптовалюту
    04.09.2018 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД