Новая концепция интегрированного мостика

На выставке SMM в Гамбурге Rolls-Royce представил новую концепцию интегрированного мостика.

Мостик представляет собой центральную точку доступа ко всей информации, связанной с обеспечением безопасной и эффективной работы судна.

В первую очередь, речь идет о функционировании пропульсивной установки, системы автоматизации, системы управления силовой установкой, навигации, радаров и системы связи.

Новое решение позволяет объединить всю информацию, которая ранее была представлена на разных дисплеях и датчиках, и вывести ее на одном экране в едином графическом интерфейсе, что позволит быстрее оценивать всю ситуацию в целом.

Централизованно аккумулированные показатели различных подсистем могут быть проанализированы, а результаты переданы на все мониторы, подключенные к системе автоматизации.

Собранные данные также могут храниться и передаваться для дальнейшего анализа в более поздние даты. Полученные в результате анализа выводы могут быть использованы для повышения эффективности и сокращения расходов.

Новое решение для мостика доступно для торговых и военных судов, а также яхт, на которых установлена пропульсивная система производства Rolls-Royce.