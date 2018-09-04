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    • Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ

    04.09.2018

    • Контейнерооборот Северо-Западного региона в июле 2018 года вырос относительно аналогичного месяца прошлого года на 10%. По всем направлениям наблюдается положител

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